A Torino Seeyousound International Music Film Festival

Seeyousound International Music Film Festival – ed 11, a Torino dal 21 al 28 febbraio.

Primo festival in Italia interamente dedicato al cinema a tema musicale, Seeyousound propone il meglio della recente produzione internazionale che intreccia musica e cinema, e celebra con energia e passione la musica in tutte le sue forme, rendendo omaggio ai suoni che ci ispirano, ci emozionano e raccontano chi siamo.



«Lo scorso anno abbiamo celebrato con orgoglio il decimo anniversario. Ora, però, inizia il compito più arduo: garantire al festival una nuova decade – dichiarano Carlo Griseri e Alessandro Battaglini, direttore e vicedirettore di Seeyousound. – Con grande sforzo e immutata passione, abbiamo definito un programma capace di abbracciare gusti e sensibilità diversi, che ci ricorda come, in un mondo spesso segnato dall’incertezza e dalle tensioni, la musica rimanga sempre una risposta – come recitava un grande pezzo house del passato – un rifugio, una guida. Saranno 8 giorni di grande intensità, emozioni e storie straordinarie da vivere, e siamo certi che, come sempre, il pubblico sarà con noi. I primi dati di vendita confermano già questa fiducia, e siamo pronti ad accoglierlo con il cuore aperto per celebrare, ancora una volta, il festival che abbiamo costruito insieme. Perché Seeyousound è, e continuerà a essere, una casa per chi ama il cinema, la musica e il potere delle storie.»



In programma 65 film e videoclip che esplorano l’universo musicale in tutte le sue sfaccettature, 15 live, una exhibition, i dj set after-screening, masterclass e una varietà di eventi collaterali che per otto giorni trasformeranno la città in un punto d’incontro tra cinema e musica.



In programma 1 film in anteprima assoluta, 1 internazionale, 1 europea e 19 anteprime italianesuddivisi tra le tradizionali sezioni competitive – Long Play Doc, Long Play Feature, 7Inch, Soundies e Frequencies -; e le rassegne Rising Sound, l’animo combattente del festival, e Into the Groove, sezione orgogliosamente mainstream che inaugurerà SYS 11 con l’anteprima italiana di Blur: To The End del regista Toby L. ospite in sala.



Il film segue da vicino la storica band britpop e fa trapelare una certa resilienza artistica, tema rintracciabile anche in altri titoli nel programma di Seeyousound 11: un HIGH FIDELITY MUSIC FILM FESTIVALche promette al pubblico esperienze uniche e profonde, e la possibilità di ritrovare un legame autentico con la musica; un festival fedele a se stesso, così come gli artisti che ospita e omaggia.



Tra documentari sulle leggende del rock e dell’elettronica e storie che raccontano le vibranti scene underground, sia italiane che internazionali, compaiono alcuni titoli molto attesi: l’anteprima italiana di My Way di Thierry Teston e Lisa Azuelos seguita da un live dei Bluebeatersper uno speciale tributo al celeberrimo brano; Soundtrack to a Coup d’Etat di Johan Grimonprez, fresco di nomination agli Oscar come Miglior Documentario; Omar And Cedric: If This Ever Gets Weird di Nicolas Jack Davies – pluripremiato regista nominato ai Grammy – che indaga il complesso legame tra Omar Rodríguez-López e Cedric Bixler-Zavala (At The Drive-In e The Mars Volta).



Soundtrack to a Coup d’Etat diretto da Johan Grimonprez ©Terence-Spencer_Popperfot

Ancora: Peaches Goes Bananas della regista-artigiana Marie Losier, sulla controversa artista canadese; Googoosh – Made Of Fire presentato in anteprima italiana dalla regista Niloufar Taghizadeh, che sarà ospite in sala; l’anteprima italiana di Bam Bam: The Sister Nancy Story di Alison Duke, sulla precorritrice della dancehall giamaicana; Les Reines du drame di Alexis Langlois – presentato alla Semaine de la Critique di Cannes 2024; Jesus Loves The Fools di Filippo D’Angelo, Dimitris Statiris e Mauro Ermanno Giovanardi che arriva a SYS in una nuova versione in anteprima assoluta e arricchita da un live di Mauro Ermanno Giovanardi e Marco Carusino.

Per Informazioni: INFO www.seeyousound.org,info@seeyousound.org, facebook.com/SEEYOUSOUND, instagram.com/seeyousoundfestival