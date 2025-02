A Treviso Alessandro Padovani tiene per Labirinto un corso di introduzione alla sceneggiatura

Cineforum Labirinto di Treviso organizza un corso di introduzione alla sceneggiatura cinematografica che avrà l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti fondamentali per la scrittura di un film. A partire da esercitazioni pratiche e dall’analisi di sequenze di film, il corso affronterà i meccanismi e i passaggi più importanti della narrazione cinematografica: dall’idea allo sviluppo del soggetto, dalla creazione del personaggio alle tecniche di redazione dei dialoghi, fino alla stesura di una vera e propria sceneggiatura.

Il laboratorio, ideato e curato da Alessandro Padovani, regista e sceneggiatore diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia , più volte vincitore del premio Vincenzoni e finalista ai premi Medusa e Solinas, sceneggiatore del documentario Brotherhood, regia di Francesco Montagner vincitore del Pardo d’Oro Cineasti del presente al Festival di Locarno 2021 e regista di Movida, vincitore del premio miglior documentario al SalinaDocFest, si articolerà nelle seguenti lezioni:

Elementi di sceneggiatura I

L’idea e il soggetto. Regole base di drammaturgia.

Tratto da una storia vera

Come trasformare un fatto di cronaca in un film?

Elementi di sceneggiatura II

La creazione di un personaggio. I dialoghi e la costruzione della scaletta.

Elementi di sceneggiatura III

Il trattamento, la sceneggiatura e il lavoro di editing.

L’iniziativa si svolgerà in 4 incontri che si terranno di sabato mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, a partire da sabato 8 marzo 2025, presso la Sala del Teatrino di Villa Margherita, situata in via Felissent n. 54, a Treviso, con una quota di iscrizione pari a 200 euro, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per info, programma completo e iscrizioni: Corso di sceneggiatura 2025