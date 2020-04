In attesa di un miglioramento della situazione di emergenza legata al coronavirus, Cineforum Labirinto presenta la rassegna virtuale “CineDivano”, un appuntamento settimanale a distanza di sicurezza dedicato a piccoli grandi capolavori del cinema.

“CineDivano” è un contenitore di visioni cinematografiche, ideato per passare insieme alcune serate di cinema direttamente da casa e per rendere più piacevole l’isolamento casalingo di questo periodo. Ogni settimana, di lunedì, una mail personalizzata custodirà le informazioni necessarie per guardare un film selezionato da Cineforum Labirinto, in download o in streaming, grazie alle piattaforme digitali gratuite attive in questo periodo.

Il film della settimana sarà anticipato nel sito e nei canali social di Cineforum Labirinto e ogni iscritto a “CineDivano” riceverà gratuitamente una mail dalla quale potrà accedere alla pellicola settimanale e ad una breve scheda di approfondimento.

Le opere selezionate spazieranno da classici senza tempo a film girati da autori contemporanei, passando per alcune pellicole più ricercate.

A distanza di due settimane dall’inizio della rassegna, gli iscritti a “CineDivano” sono già oltre 150 persone e per partecipare è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo cineforumlabirinto@gmail.com.

INFO E PRENOTAZIONI

www.cineforumlabirinto.wordpress.com

cineforumlabirinto@gmail.com