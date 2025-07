A Treviso con Cineforum Labirinto cinema all’aperto a Prato Fiera

Poco distante dal centro di Treviso e a pochi passi dalla Restera, nella splendida cornice di Prato Fiera, giovedì 31 luglio, alle ore 21.15, avrà luogo la proiezione del film “No – I giorni dell’arcobaleno” (Cile – Francia 2012, 110’), del regista Pablo Larraìn.



Cile, 1988: pressato dalla comunità internazionale, Pinochet è costretto a indire un referendum per chiedere al popolo cileno di prolungare di altri otto anni il suo potere. Per evitare un altro decennio di dittatura, il fronte del «no» affida la campagna d’opinione al giovane e ambizioso pubblicitario René Saavedra (Gael Garcia Bernal): le scarse risorse a disposizione e la sorveglianza della polizia non impediranno a lui e ai suoi collaboratori di progettare la geniale strategia comunicativa che li porterà alla vittoria, assecondando la voglia di libertà di un’intera nazione.

.

Ingresso ad offerta responsabile con prenotazione consigliata!

Iscrizioni e altre info sul nostro sito: Prato Fiera / 31 luglio 2025.