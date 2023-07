A Treviso con “Istanbul” Carolina Iacucci vince la seconda edizione del premio di drammaturgia Bepo Maffioli

Dall’8 al 22 luglio tanti gli spettacoli, gli eventi, i processi creativi, i momenti di confronto, di dialogo e di festa con la cittadinanza proposti dal programma del festival di teatro contemporaneo di Treviso GIOIOSAETAMOROSA – Treviso Contemporary Theater Festival giunto alla terza edizione. Primo evento sabato 8 luglio a partire dalle 18,30 al Teatro Mario Del Monaco con la seconda edizione del Premio di Drammaturgia Contemporanea “Giuseppe Bepo Mafioli”, istituito dal Comitato Teatro Treviso in collaborazione con il Comune di Treviso, il Teatro Stabile del Veneto, l’Archivio Giuseppe Maffioli e il Treviso Comic Book Festival. Alle 19.30 inizia la serata interamente dedicata al Premio di Drammaturgia Contemporanea “Giuseppe Bepo Mafioli”, intitolato a una delle figure trevigiane di maggior spicco della seconda metà del Novecento, non solo per le sue indimenticabili prove attoriali ma anche per la sua abilità di narratore e per il contributo dato alla cultura culinaria del capoluogo della Marca.

Tra le moltissime proposte pervenute – ben 49 le opere in concorso nell’edizione 2023 – la giuria, al 70% tecnica e al 30% popolare, ha decretato come vincitore il testo “Istanbul” della marchigiana Carolina Iacucci. Insegnante di liceo, ha debuttato come drammaturga nel 2020 all’interno del festival Passaggi con La caduta della luna, una pièce intorno alle consonanze tra le poetiche di Giacomo Leopardi e Federico Fellini. Scrive di cinema e di arte e suoi racconti sono stati pubblicati sulla rivista letteraria Retabloid e all’interno dell’antologia Più diritti per streghe malvagie di Giaconi editore. Ben cinque poi le menzioni speciali che saranno svelate nel corso della serata, segno della qualità – oltre che della quantità – delle proposte ricevute. L’opera di Iacucci verrà quindi proposta al pubblico in lettura scenica dal Comitato Teatro Treviso e accompagnata dalle illustrazioni di Elisa Canaglia del Treviso Comic Book Festival. La pièce è ambientata in una città della costa turca semidistrutta da un terremoto. C’è un vecchio padre che non vuole evacuare la sua casa, perché in attesa del ritorno della donna amata, ci sono i suoi due figli maschi che non vogliono lasciarlo solo, anche se per ragioni diverse dall’amore filiale, c’è una donna che si nasconde dal mondo e un’altra che si nasconde a sé stessa. Ci sono soprattutto dei movimenti continui: quelli della terra, avvertiti, e quelli, inavvertiti, dei desideri reconditi e delle identificazioni inconsce e ogni personaggio esce dalla pièce diverso da come vi è entrato. Il costo del biglietto è di 3 euro.

Programma completo degli appuntamenti, info e acquisto biglietti sul sito www.gioiosaetamorosa.it