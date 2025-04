A Treviso con Labirinto alla scoperta di un’icona del cinema muto, Buster Keaton

Nel mese di maggio, Cineforum Labirinto presenta un breve corso di cinema dedicato alla delicata e irresistibile comicità di una delle stelle più brillanti del cinema muto, Buster Keaton.



Presso l’Auditorium della Fondazione Benetton Studi Ricerche, in centro a Treviso, Cineforum Labirinto propone due inedite lezioni tra cinema e musica. Durante ogni incontro, l’introduzione alla poetica e ai segreti della cinematografia di Buster Keaton, a cura del docente Marco Bellano (Università di Padova), lascerà poi spazio alla proiezione con accompagnamento musicale dal vivo, a cura di Roberto Durante (tastiere), di alcune delle più importanti opere dell’indimenticabile icona del cinema muto: “Sherlock Junior” (1924) e “One week” (1920), in programma lunedì 12 maggio 2025, e “The General” (1926), protagonista dell’incontro di lunedì 19 maggio 2025.

Il corso si articola in 2 incontri che si terranno lunedì 12 maggio 2025 e lunedì 19 maggio 2025, dalle ore 21:00 alle 22:30, presso l’Auditorium della Fondazione Benetton Studi Ricerche, situato in via Cornarotta n. 7, a pochi passi da Piazza Duomo. Il costo del corso è pari a 30€, fino a esaurimento dei posti disponibili.



Per info, programma e iscrizioni: Il cinema di Buster Keaton / Maggio 2025