Cineforum Labirinto di Treviso ha organizzato per il Primo Maggio, a pranzo e a cena, un’iniziativa per promuovere la visione di un’imperdibile classico d’oltreoceano da gustarsi accompagnato da un menù ideato per l’occasione dal locale CRUA di Carbonera e Paprika Microfriggitoria.

Agli 80 soci che hanno aderito alla proposta è stato inviato un “food box” contenente antipasto, panino speciale, pop-corn e birre artigianali in abbinamento alla visione di una delle commedie più grandi di sempre: “A qualcuno piace caldo” (USA 1959, 120′) di Billy Wilder, con un cast eccezionale in cui svettano la mitica coppia Jack Lemmon/Tony Curtis e l’irresistibile Marylin Monroe. Una mail personalizzata conteneva invece il film pronto per essere visionato durante il pranzo o la cena.

INFO E CONTATTI

www.cineforumlabirinto.wordpress.com

cineforumlabirinto@gmail.com