Cineforum Labirinto, in collaborazione con TRA – Treviso Ricerca Arte e Lago Film Fest, presenta “Pellicole d’Artista”, una rassegna cinematografica online dedicato a una selezione di film d’artista. L’iniziativa “Pellicole d’Artista” vuole far scoprire e approfondire l’arte contemporanea declinata nel settore cinematografico attraverso la visione di alcuni preziosi documentari, presentati e premiati nei più importanti festival internazionali. La visione online dei film sarà offerta gratuitamente ai partecipanti e ogni appuntamento sarà inoltre preceduto da un incontro live Facebook con il regista della pellicola. Per iscriversi e per avere ulteriori informazioni sui film e sugli artisti della rassegna potete consultare la pagina Pellicole d’Artista del sito di Cineforum Labirinto.