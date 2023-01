I film selezionati sono Vertigo (1958) di Alfred Hitchcock, A qualcuno piace caldo (1959) di Billy Wilder, In the mood for love (2000) di Wong Kar-wai, Il Petroliere (2007) di Paul Thomas Anderson e Bastardi senza gloria (2009) di Quentin Tarantino.

Il corso è ideato e curato da Marco Bellano, critico cinematografico e docente di cinema presso l’Università di Padova.

Il corso si articola in 5 incontri che si terranno di lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30 a partire da lunedì 30 gennaio 2023 presso la Sala Grande del Multisala Corso.

Iscrizioni, programma, misure di sicurezza e altre info sulla pagina del sito: https://cineforumlabirinto.wordpress.com/2023/01/05/anatomia-di-un-film-lezioni-di-cinema-al-multisala-corso-gennaio-2023/