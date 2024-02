A Treviso in scena Orsini e Branciaroli, “ragazzi” attempati ma sempre…. irresistibili

Il teatro allunga la vita. Due fra i più apprezzati attori italiani, il quasi novantenne Umberto Orsini e l’ultrasettantenne Franco Branciaroli tornano sul palcoscenico con un classico di Neil Simon, uno dei maggiori scrittori americani contemporanei. Venerdì 16 febbraio, alle ore 20.30, debutta, al Teatro Del Monaco, I ragazzi irresistibili per la regia di Massimo Popolizio.

Willy Clark e Al Lewis, interpretati rispettivamente da Branciaroli e Orsini, conosciuti come “I ragazzi irresistibili”, sono due anziani attori che hanno lavorato assieme tutta la vita. Dopo essersi separati per insanabili incomprensioni, sono chiamati a riunirsi, undici anni dopo, in occasione di una trasmissione televisiva, per celebrare la storia del glorioso varietà americano. Nel vano tentativo di ricucire lo strappo che li ha divisi, lasciano riemergere le incomprensioni antiche che si ripresentano ancora più radicate. Ne esce un gioco di geniale comicità e di profonda melanconia, un inatteso omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole manie e tragiche miserie.

Scambi di battute e situazioni esilaranti diventano fonte non solo di comicità ma anche di uno sguardo di profonda tenerezza per quel mondo del teatro che, quando vede i suoi protagonisti avviati sul viale del declino, mostra tutta la sua umana fragilità. Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano insieme per andare oltre il puro intrattenimento, nel tentativo di far emergere tutto quello che rende I ragazzi irresistibili più vicino al teatro di un Beckett o addirittura a Čechov. Ad affiancarli, alla regia, un altro grande interprete, Massimo Popolizio.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro de Gli Incamminati, Compagnia Orsini e Teatro Biondo di Palermo, andrà in scena anche sabato 17 alle 20.30 e domenica 18 alle 16. Oltre a Branciaroli e Orsini gli altri interpreti sono Flavio Francucci, Eros Pascale, Emanuela Saccardi e Chiara Stoppa. Le scene sono di Maurizio Balò, i costumi di Gianluca Sbicca, le luci di Carlo Pediani. Al suono Alessandro Saviozzi.