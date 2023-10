Cineforum Labirinto, in collaborazione con Filmenki, propone la quarta edizione del workshop che ha l’obiettivo di permettere ai partecipanti di realizzare un vero e proprio corto cinematografico, dalla sceneggiatura fino al montaggio, con la possibilità di usare tutti gli strumenti necessari per ideare una storia, svilupparla e produrla in un video.

“Il Viaggio del Videomaker” è un laboratorio nel quale sarà possibile sperimentare i diversi mestieri del cinema, tra i quali sceneggiatore, regista, montatore, tecnico del suono, assistente di produzione. Dalla teoria fino alla pratica sul campo con vere giornate di ripresa!

Il laboratorio si terrà presso la sala attrezzata di Ground Control Coworking, in via Montello 7/A a Treviso, a partire da martedì 7 novembre 2023, dalle ore 20:30 alle ore 22:30, con una lezione di prova gratuita in programma proprio martedì 7 novembre 2023.

Per scoprire gli argomenti delle lezioni, iscriversi alla lezione di prova gratuita ed altre informazioni: Il Viaggio del Videomaker / Workshop.