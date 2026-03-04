A Treviso Mattia Berto col suo Grand Hotel di Cittadinanza 

Per la quarta volta Mattia Berto e i suoi cittadini – attori tornano a Treviso con un nuovo capitolo del Teatro di Cittadinanza: Grand Hotel di Cittadinanza. Come nelle scorse edizioni, il laboratorio è occasione per l’intera comunità trevigiana di diventare protagonista usando il teatro come strumento partecipativo. Il laboratorio si terrà negli spazi del Teatro Del Monaco dal 14 al 22 marzo in quattro incontri pomeridiani il fine settimana, mentre la restituzione finale, che si terrà all’Hotel Continental (via Roma 16, Treviso), è fissata per domenica 22 marzo. Le iscrizioni sono aperte.

“ Ho scelto l’immagine dell’hotel perché è un luogo di passaggio, sospeso tra realtà e finzione, dove vite diverse si incontrano e si raccontano. – dichiara Mattia Berto -.Ognuno arriva con la propria “valigia” di ricordi, desideri e identità, e trova uno spazio di ascolto e di visibilità.”

Grand Hotel di Cittadinanza è un progetto ideato e condotto dal regista e attore veneziano per il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Il laboratorio si sviluppa in formula intensiva e invita i partecipanti – dai 18 anni in su, senza distinzione di provenienza o esperienza teatrale – a immaginare e abitare un luogo sospeso tra realtà e finzione: un hotel in cui transitano vite, si incrociano storie, si aprono porte su mondi intimi e collettivi. Camere, corridoi, hall e finestre diventano spazi di narrazione e relazione: ognuno porta con sé una valigia piena di ricordi, desideri, identità. Il Grand Hotel si fa così metafora di una comunità temporanea, eterogenea e accogliente, in cui ogni individuo può trovare posto, ascolto e visibilità.

GRAND HOTEL DI CITTADINANZA

Teatro Del Monaco|Treviso

14, 15 marzo 2026, ore 15 – 18

21 marzo 2026, ore 15 – 19

22 marzo 2026, ore 11 performance finale all’Hotel Continental

per iscrizioni

education@teatrostabileveneto.it