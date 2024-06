Si accendono i riflettori sul primo weekend di GEA.24 – (TRANS)UMANA, quarta edizione di GIOIOSAETAMOROSA – Treviso Contemporary Theater Festival, che fino al 30 giugno animerà la città di Treviso con spettacoli, performance, incontri e laboratori. Sabato 22 e domenica 23 giugno il Teatro Mario Del Monaco ospiterà il debutto nazionale di “Cobalto”, spettacolo prodotto dal Comitato Teatro Treviso e Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, scritto dal giovanissimo Matteo Porru. Dopo la prima di sabato alle ore 20.30, lo spettacolo replicherà domenica 23 alla stessa ora.

Matteo Porru è autore di romanzi, saggi, racconti e testi per il cinema e il teatro. Fra i tanti premi letterari vinti, la sezione Giovani del Premio Campiello nel 2019 con il racconto Talismani. “Cobalto”, scritto appositamente per GEA. GIOIOSAETAMOROSA e Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, è ambientato in uno sperduto paese di montagna. Il cielo si inscurisce in pieno giorno, per due volte; con la prima, scompare una donna, con la seconda, suo marito e il bestiame. I due figli della coppia, Bianca e Bruno, affrontano l’estremo clamore dell’evento e un passato buio che li ha resi ostili. Lo spettacolo si può definire come una tragedia dei colori. La regia dello spettacolo è affidata a Francesca Merli, mentre in scena ci saranno Alex Cendron e Laura Serena.

Domenica 23 giugno in programma anche il primo appuntamento con lo spettacolo itinerante “esploriAMO”, restituzione del processo creativo che, fin dalla sua prima edizione, ha come obiettivo quello di creare insieme ai partecipanti una performance itinerante nello spazio pubblico, che dia liberamente voce e corpo ad aree e quartieri di Treviso. Quest’anno il focus della performance sarà il Quartiere Latino, dove sorgeva l’antico ospedale guidato dalla Confraternita dei Battuti. Fino al secolo scorso proprio lì era presente una ruota degli esposti dove venivano lasciati i figli non desiderati. La promenade performance, con partenza alle 19 dal Teatro Mario Del Monaco, muove dunque i suoi passi dalla lettura del testo “Mi hanno abbandonato i miei famigliari. Esposti a Treviso dalla ‘ruota’ a oggi” di Paola Bruttocao e Luisa Tosi con gli interpreti Miriam Russo, Giacomo Martini e Ulisse Romanò della compagnia Nina’s Drag Queens,

Il costo del biglietto per “Cobalto” è di 8 euro, mentre quello per partecipare alla promenade performance “esploriAMO” è di 3 euro.

Programma completo degli appuntamenti, info e acquisto biglietti sul sito www.gioiosaetamorosa.it