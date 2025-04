A Treviso sul palco del Del Monaco…un presidente USA interpretato da Luca Barbareschi

Fin dai tempi della classicità i drammaturghi si sono cimentati con il fascino del potere, spesso usando la chiave della satira per interpretarlo. Luca Barbareschi porta in scena, in una commedia di David Mamet, diretto da Chiara Noschese, la figura di un presidente che non si rassegna a lasciare la sua carica. Uno spettacolo che diviene un affresco dell’umanità tutta e di un Paese in crisi. November esordisce al teatro Del Monaco di Treviso il 10 aprile alle 20.30, resta in scena fino al 13 aprile.

November è una macchina comica perfetta, in due atti, con cambi di ritmo continui e ripartenze spiazzanti, dove ogni battuta è un colpo ben assestato. Protagonisti dello spettacolo sono Luca Barbareschi, Simone Colombari e Chiara Noschese, quest’ultima anche regista. La commedia, scritta da David Mamet, gioca con un umorismo cinico e affilato, tipico dello stile del drammaturgo..

Scritto nel 2007, prima della grande recessione dell’anno successivo , November è una satira feroce e divertente, un affresco esilarante di un Paese in crisi, dove il sogno americano diventa la giustificazione per ogni mezzo, anche il più discutibile. La commedia non solo esplora la corruzione e la manipolazione che segnano la politica, ma anche la fragilità di un sistema che, pur di mantenere il potere, è disposto a sacrificare ogni principio morale. Un’occasione per vivere una commedia che non solo fa ridere, ma che lascia anche uno spunto di riflessione sul mondo in cui viviamo. <<November è come un circo a tre piste dove tutto è lecito pur di continuare ad avere potere e soldi. Il protagonista, il Presidente Charles Smith, è un equilibrista di professione, feroce ma buffo, vulnerabile e capriccioso, tenero e impietoso, al centro di quel circo di spudorata venalità, dove tutto è concesso – scrive la regista Chiara Noschese – Così l’ho immaginato e così ho cercato di restituirlo, affidandomi al testo e tutelandone il significato e il graffio narrativo>>

Lo spettacolo, prodotto da Teatro di Roma – Teatro Nazionale e Cucuncia Entertainment, si inserisce nel cartellone di prosa del Teatro Del Monaco, che chiuderà la stagione con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo ne I due papi dall’8 maggio.

Venerdì 11 aprile alle ore 18.00 si terrà l’appuntamento con A scena aperta, con il pubblico che potrà incontrare gli interpreti al Teatro la Stanza.

Teatro Del Monaco| Treviso

Giovedì 10 aprile ore 20.30

Venerdì 11 aprile ore 20.30

Sabato 12 aprile ore 20.30

Domenica 13 aprile ore 16.00