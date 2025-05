A Treviso Teatro di Cittadinanza in bus

Per il quarto anno il laboratorio del Teatro di Cittadinanza ideato e condotto dal regista Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, sarà a Treviso con i suoi cittadini-performer. Dopo due fine settimana di laboratorio, l’appuntamento conclusivo è per domenica 18 maggio in un luogo a dir poco insolito: una vecchia corriera parcheggiata in via Santa Caterina. All’interno, i trevigiani che hanno partecipato al laboratorio Condividi questo viaggio, daranno vita alla performance site specific Teatro in Bus ispirata al romanzo La corriera stravagante dello scrittore americano John Steinbeck.

Dalle 16 alle 17 il pubblico trevigiano potrà accedere liberamente, a piccoli gruppi, nell’autobus parcheggiato in via Santa Caterina ed incontrare gli eccentrici e bizzarri protagonisti di un viaggio senza meta, con i quali condividere il tempo e lo spazio di una narrazione umana e stravagante.

La performance è la restituzione finale del laboratorio Condividi questo viaggio, cui hanno partecipato cittadini di Treviso dai 18 ai 70 anni. Dopo tre incontri per preparare la performance in sala prove del Teatro Del Monaco, i cittadini-attori sono ora pronti a condividere con la cittadinanza il loro lavoro. A rendere possibile l’iniziativa è stata la collaborazione del Comune di Treviso e della società di trasporti della Marca Trevigiana MOM