A Treviso “Testimone d’accusa” di Billy Wilder con commento di Marco Bellano

Giovedì 12 dicembre, alle ore 20.45, presso l’Auditorium della Fondazione Benetton a Treviso, Cineforum Labirinto presenta la proiezione del film “Testimone d’accusa” (Witness for the Prosecution, USA 1957 – 114’) di Billy Wilder, con Charles Laughton, Marlene Dietrich e Tyrone Power.



Sir Wilfrid è un celebre avvocato penalista recentemente dimesso dall’ospedale. Nonostante le precarie condizioni di salute e l’asfissiante preoccupazione della sua infermiera personale, l’anziano avvocato decide di assumere la difesa di Leonard Vole in un avvincente caso di omicidio.



Tratto da una brillante commedia di Agatha Christie, un capolavoro ricco di avvincenti colpi di scena e impreziosito dalle indimenticabili recitazioni di Marlene Dietrich e Charles Laughton.

Ingresso a offerta responsabile con prenotazione obbligatoria!