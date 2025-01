A Venezia a confronto presidenti Teatri Nazionali italiani e il sottosegretario Gianmarco Mazzi

Al Teatro Goldoni di Venezia per la prima volta dalla costituzione dei Teatri Stabili si sono incontrati i Presidenti dei Teatri Nazionali che hanno avuto modo di confrontarsi con il Sottosegretario di Stato alla Cultura Gianmarco Mazzi. Hanno partecipato al meeting inoltre la Consigliera Regionale Francesca Scatto e la Consigliera del Comune di Venezia Deborah Onisto che hanno portato rispettivamente i saluti del presidente Luca Zaia e del Sindaco Luigi Brugnaro.L’incontro è stato principalmente occasione di confronto attorno al recente decreto ministeriale sui teatri, di cui il sottosegretario ha articolato la struttura e le ragioni in vista di un profondo rinnovamento e ringiovanimento del palcoscenico. Il sottosegretario si è dichiarato, inoltre, disponibile a ogni forma di collaborazione con i Teatri Nazionali, i quali si riuniranno nuovamente a Roma nel mese di maggio. Tra i temi discussi anche la necessità di attivare nuove modalità di comunicazione attraverso l’utilizzo dei nuovi media per incontrare i gusti delle giovani generazioni.”Il teatro è vivo e mettere in rete i teatri nazionali, che del teatro italiano sono l’ossatura portante, non è altro che un modo per amplificarne la forza e la voce su tutto il territorio.”ha dichiato a fine incontro il presidente della Fondazione Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto. Assieme a lui sono intervenuti in rappresentanza dei Teatri Nazionali i presidenti Giuliano Barbolini per la Fondazione Emilia Romagna Teatro, Alessandro Bianchi per la Fondazione Teatro Stabile di Torino, Luciano Cannito per il Teatro di Napoli, Alessandro Giglio per il Teatro di Genova e Francesco Siciliano per la Fondazione Teatro di Roma.