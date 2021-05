Fino a gennaio 2022 il palazzo veneziano V-A-C Zattere, sede dell’omonima fondazione, ospiterà il progetto Non-Extractive Architecture: Progettare senza estinguere, a cura dell’architetto Joseph Grima e dello studio di design e ricerca Space Caviar, di cui quest’ultimo è co-fondatore insieme a Tamar Shafrir. Ascoltando le parole del curatore Joseph Grima subito si comprende come questa non sia una mostra come le altre: egli la descrive, infatti, come “un’opera in progress”, uno spazio espositivo in continua evoluzione, mai identico a se stesso. Tradotto in altri termini, visitare la mostra in maggio piuttosto che in giugno potrebbe restituirci uno scenario molto diverso dal momento che ogni giorno la ricerca teorica e la sperimentazione che si svolgono in quel luogo arricchiscono il programma espositivo. Ma Joseph Grima afferma che sarebbe riduttivo parlare di una semplice mostra anche perché essa è innanzitutto “un luogo di produzione di conoscenza”. La ragione si trova negli obiettivi che il progetto si pone: ripensare l’architettura contemporanea, indagando nuove modalità più sostenibili sia da un punto di vista ambientale che sociale. La domanda dalla quale è scaturita la ricerca è, infatti, la seguente: “è possibile un’architettura che non produca esternalità negative?”. Una domanda, questa, che Joseph Grima e gli altri membri del progetto hanno sentito di doversi porre dal momento che il settore edile è tra quelli che, attualmente, causano i più gravi danni ambientali e si caratterizzano in molte aree geografiche per lo sfruttamento dei lavoratori. Dunque, V-A-C Zattere accoglierà fino all’anno prossimo designer, scienziati dei materiali, pianificatori, ricercatori, teorici, filosofi, i cui contributi troveranno man mano spazio sulle pareti interne del palazzo. Ciò ci permette di ribadire ancora una volta l’idea che il lavoro di Joseph Grima vada ben oltre una mostra, essendo l’occasione per sviluppare un network di personalità brillanti, provenienti da tutto il mondo, impegnate nella comune e sempre più imprescindibile sfida della salvaguardia del pianeta e del rispetto della dignità umana.

Informazioni utili

Aperto da giovedì a martedì 11:00-19:00. Chiuso il mercoledì.