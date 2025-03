A Venezia “Apologia dell’avventura” con Piero Del Soldà

Il filosofo e conduttore radiofonico Pietro Del Soldà arriva al Teatro Goldoni di Venezia sabato 15 marzo alle ore 19.00 con Apologia dell’avventura, uno spettacolo tratto dal suo ultimo libro La vita fuori di sè – una filosofia dell’avventura.

L’adattamento, firmato dal regista e drammaturgo Manfredi Rutelli, affronta con audacia un viaggio ai confini della libertà. Con la leggerezza del racconto e la profondità del pensiero, Pietro Del Soldà naviga attraverso le infinite forme di quell’avventuroso “uscire da sé”, che è in grado di rivoluzionare il modo di affrontare le sfide della vita, attraversando culture diverse, natura, abitudini, etica, conoscenza e politica.

Lo spettacolo è prodotto da LST Teatro in collaborazione con Zaches Teatro. Le storie di personaggi molto diversi sono unite tra loro in un’unica grande storia d’avventura: si spazia dal generale Milziade, che cerca di convincere gli ateniesi, di fronte all’avanzata dell’esercito persiano, a non trincerarsi dietro le mura cittadine, al giovane Hugo Barine, per cui ne Le mani sporche di Sartre la “vita vera” è fuori dalla bolla delle certezze, sino allo scienziato e viaggiatore prussiano Alexander von Humboldt che, a inizio ‘800, attraversa il mondo dall’Amazzonia alle Ande fino alle steppe siberiane. Tra storia e filosofia, tra teatro e poesia, la narrazione ispirata all’ultimo libro di Del Soldà, La vita fuori di sé, si intreccia con le sonorità di Valerio Corzani ed Erica Scherl di Interios.

Dopo l’appuntamento con Del Soldà, la rassegna “Fuoriserie” del Teatro Goldoni prosegue con Massimo Cacciari in Kraus. Gli ultimi giorni dell’umanità (19 marzo), Gioele Dix in Ma per fortuna che c’era il Gaber (28 marzo), Matteotti (anatomia di un fascismo) con Ottavia Piccolo (4 aprile) e The Phoenix con la Vocal Skyline (25 aprile).