Dal 28 luglio al 1 agosto il Bacino dell’Arsenale di Venezia ospiterà Barch-In, primo drive-in italiano in barca. L’evento, nato ad aprile, in pieno lockdown, è una proposta culturale che intende offrire a Venezia un luogo di ritrovo sicuro dove condividere cinema, arte e spettacolo. Per cinque serate da martedì 28 sino a sabato 1 agosto con inizio alle 21 nel Bacino dell’Arsenale, antico cantiere navale della Serenissima, situato nel sestiere di Castello le barche degli spettatori potranno ormeggiarsi per assistere alla proiezione di film e documentari. Una ventina di associazione e collettivi ha dato il proprio contributo alla realizzazione dell’iniziativa, fra cui il cineforum Cineclub Venezia, affiliato al Cinit Cineforum Italiano. I film ripercorrono il tema del rapporto tra l’uomo, l’acqua e l’arte marinaresca: a film più intimi e ricercati si alterneranno documentari, cult e blockbuster. Ogni film sarà introdotto da una presentazione con ospiti speciali. Come da normativa anti-Covid, la registrazione della barca e la prenotazione del posto, sarà obbligatoria per quanti intendono seguire la proiezione. Sul sito www.barch-in.it si registra il natante. Per chi fosse sprovvisto di barca è prevista la possibilità di salire a bordo di natanti messi a disposizione. L’ingresso nello specchio d’acqua sarà consentito a un massimo di 50 imbarcazioni per serata, per un totale di 200 persone.