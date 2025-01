A Venezia Arturo Cirillo rilegge il mito del Don Giovanni, tra Molière, Da Ponte e Mozart

Arturo Cirillo, nella veste di regista e di attore, arriva al Teatro Goldoni di Venezia da venerdì 24 a domenica 26 gennaio con Don Giovanni una produzione Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro ERT – Teatro Nazionale.<<Ho deciso di raccontare questo mito, che è Don Giovanni, usando forme e codici diversi, conservando di Molière la sua capacità di lavorare su un comico paradossale e ossessivo, che a volte sfiora il teatro dell’assurdo, e di Da Ponte la poesia e la leggerezza, a volte anche una “drammatica leggerezza”>> scrive nella nota di regia Arturo Cirillo, dopo aver descritto con ricchezza di particolare il complesso rapporto che lo lega a questa figura, sin dagli anni dell’Accademia d’Arte Drammatica quando ad introdurre gli allievi a Don Giovanni fu uno storico insegnante , il musicologo Paolo Terni. Partendo dal testo di Molière, un autore lungamente frequentato da Cirillo, sia come interprete che come regista, lo spettacolo narra la storia che accomuna chi non vuole, o non può, fare a meno di giocare, recitare, sedurre senza fine, ogni volta dal principio, fino a morirne. Sul palco accanto ad Arturo Cirillo troviamo Irene Ciani, Rosario Giglio Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini. Le scene sono di Dario Gessati, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Paolo Manti e le musiche di Mario Autore.

Il consueto incontro con il pubblico è in programma sabato 25 gennaio ore 17.00 presso la Sala Event Pavilion del Fondaco dei Tedeschi (ingresso libero su prenotazione a fondaco.culture@dfs.com)

Biglietti info tel da 8,00 a 39,00 euro tel. 041-2402011 www.teatrostabileveneto.it