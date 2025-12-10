A Venezia asta di beneficenza a favore dell’associazione che assiste i malati oncologici

Giunge quest’anno, alla dodicesima edizione, la tradizionale asta di beneficenza che Christie’s indice in occasione del Natale in favore di AVAPO VENEZIA, con lo scopo raccogliere i fondi necessari allo svolgimento delle attività dell’Associazione impegnata da decenni a migliorare la qualità della vita dei malati oncologici e dei loro familiari nella città lagunare assicurando sostegno, rispetto e dignità. L’asta 2025 si terrà sabato 13 dicembre alle ore 11.00 nella filiale di Intesa Sanpaolo di Campo Manin a Venezia.

“Il generoso contributo di tanti donatori consente anche quest’anno a Christie’s, per la dodicesima volta, di sostenere l’attività di AVAPO VENEZIA che, con l’instancabile attività dei suoi meravigliosi volontari porta sollievo a tante persone in città”. Lo ha sottolineato Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga, Deputy Chairman Italia della casa d’aste durante la presentazione alla stampa dei lotti che verranno messi all’incanto nell’occasione.

Per parte sua, il Presidente di AVAPO VENEZIA, Fabio Moretti, ha espresso la propria gratitudine a tutti i generosi donatori ma, ha aggiunto “un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a quei giovani studenti, artisti dell’Accademia di Belle Arti, designer di moda dell’Università IUAV di Venezia e musicisti del Conservatorio Benedetto Marcello, che hanno messo arte e creatività a servizio di AVAPO VENEZIA”. A questo proposito, quest’anno è stato istituito il Premio AVAPO VENEZIA che verrà attribuito, a giudizio di una giuria di esperti e artisti di altissimo profilo, ad uno dei dieci lavori prodotti dagli studenti dell’Accademia che verranno battuti, come di consuetudine, nel corso dell’asta di sabato 13.

L’iniziativa gode del sostegno della Maison Roberto Coin, da anni sponsor dell’iniziativa, e di Intesa Sanpaolo che da sempre ospita l’asta. Fra le interessanti opere d’arte che saranno battute in asta da Roberto Pennisi i partecipanti potranno contendersi una tecnica mista su carta (Perdersi in un bicchier d’acqua, 2025) del celebre artista Fabrizio Plessi e un vaso soffiato a mano a Murano di Massimo Micheluzzi (Mosaico Opus Sectile, 2025): saranno battute all’asta anche borse ed abiti di Prada e Gucci e Max Mara, cene o pranzi in alcuni dei locali più prestigiosi di Venezia.

Sarà possibile partecipare all’asta anche da remoto contattando la seguente e-mail barrivabene@christiespartners.com e il cellulare tel. +39 348 3396488

Info: info@avapovenezia.org