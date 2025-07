A Venezia Shots on tap inaugura con la rassegna “Fuori campo” #CineMoving2025

Shorts On Tap sbarca a Venezia per la quinta volta questo con una rassegna di cortometraggi intitolata Fuori Campo. Anche quest’anno l’evento in collaborazione con Circuito Cinema e #CineMoving2025, in programma venerdì 1 agosto alle 21,15 in Campo Sanpolo, sara’ presentato dall’attore e regista Mattia Berto.

Una vera e propria celebrazione dell'”independent short film”, Fuori Campo portera’ in Campo San Polo un programma di lavori inediti, attraverso una varietà di temi e soggetti che spaziano dal cortometraggio sperimentale al film drammatico, fino al corto d’animazione. Nel contesto magico del cinema all’aperto in Campo San Polo, presenteremo una selezione di cortometraggi da tutta Europa, affacciandoci a tematiche, storie e soggetti originali catturate dalla lente di filmmaker indipendenti. Le proiezioni dei corti saranno seguite da una sessione di domande e risposte fra i registi presenti ed il pubblico. Shorts On Tap nasce a Londra nel 2013 da un’idea del veneziano Filippo Polesel. Da allora il festival è diventato un vero e proprio punto di riferimento per filmmaker indipendenti e non della capitale britannica.

PROGRAMMA CORTI (ordine alfabetico – 84 mins totali):

1.AU REVOIR, MELOGRANO diretto da Giacomo Pedrotti (Italia 20:00″)

2.EVELIN E LA CITTA’ DELLE VALIGIE diretto da Aurora Ovan (Italia 09:59″)

3.HIDE AND SEEK diretto da Rositsa Trayanova (Bulgaria 14:30″)

4.NEI MIEI PANNI diretto da Mirko Artuso (Italia 12:30″)

5.SBENTIARE diretto da Tiziana Troja (Italia 05:50″)

6.UNDER THE ROCK diretto da Nikolas Koskinas (Grecia 19:20″)

7.WITH LOVE, YOUR BODY diretto da Pernille Lund (Danimarca 01:00″) ù

Saranno presenti alla serata Aurora Ovan – Regista “Evelin e la Citta’ delle Valigie”, Francesca Pina – Anffas – Co-produttore “Nei Mie Panni”, Monia Zanin – Cooperativa Sociale La Rosa Blu – Co-produttore “Nei Mie Panni”,Giacomo Pedrotti – Regista “Au Revoir, Melograno”T, iziana Troja – Regista “Sbentiare”

Fra i corti in programma Nei miei panni di Mirko Artuso prodotto da Anffas Mestre e Coop La Rosa Blu in collaborazione con Teatro del Pane narra la storia di un giovane ereditiere veneziano che trascorre le sue giornate fra feste e regolamenti di conti. La sua ricerca di equilibrio e un fortuito incontro lo porteranno ad allontanarsi da futili tentazioni.