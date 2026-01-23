A Venezia con l’Alliance Fracaise le Nuits de la lecture (Notti della lettura) promosse dal Centre national du livre

Sabato 24 gennaio alle 18.00 l’Alliance Française di Venezia partecipa alle Nuits de la lecture 2026 organizzate dal Centre national du livre su proposta del Ministero della Cultura di Francia: per l’occasione, nella sede di Molesini Editore (Castello, San Lio 5881/a) partner nell’iniziativa, lo scrittore Emmanuel Moses leggerà personalmente una scelta di sue poesie.

Il Centre national du livre, su proposta del Ministero della cultura francese, dal 21 al 25 gennaio 2026, organizza le Nuits de la lecture (Notti della lettura). Il pubblico di tutto il mondo è invitato a partecipare a migliaia di eventi fisici e digitali sul tema “Città e campagna”. La visione delle relazioni città-campagna che ha prevalso fino alla metà del XX secolo, contrapponendo classicamente territori urbani e territori rurali, è stata la fonte d’ispirazione di numerosi romanzi e opere letterarie, di tutti i generi, dal giallo alla fiction, passando per la poesia. Create nel 2017 dal Ministero della Cultura per celebrare il piacere di leggere, le Nuits de la lecture hanno saputo conquistare in tutti i paesi un pubblico sempre più vasto.

Emmanuel Moses (Casablanca 1959) ha trascorso la prima infanzia a Parigi. A nove anni è emigrato in Israele con la famiglia. Si è dedicato allo studio della storia fino al 1986. Tornato in Francia, negli anni si è affermato come poeta, saggista e romanziere, perlopiù edito da Gallimard, per cui ha tradotto e curato una importante antologia di poesia israeliana moderna. È il pronipote dello scrittore tedesco Heinrich Kurtzig (1865-1946). Per Molesini Editore pubblicato Oscuro come il tempo (2022) e Antologia personale (2024)

L’evento verrà registrato e trasmesso sul canale Youtube della Federazione delle Alliances Françaises d’Italie www.youtube.com/@federationafitalie.