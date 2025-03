A Venezia con Selene Gandini alla scoperta del proprio Io Immaginario

Il viaggio del clown. Alla scoperta del nostro Io Immaginario è il tema del Laboratorio teatrale che Selene Gandini, attrice, regista, coach e autrice, formata alla scuola di recitazione “La Quinta Praticabile” e alla Clownerie di Parigi, terrà a Venezia, per iniziativa del Circolo Auser Olivolo, dal pomeriggio del 4 al pomeriggio del 6 aprile.

Nel corso dei secoli l’immagine del clown, ha percorso sentieri differenti e, utilizzando un linguaggio proprio, il clown ha trasformato la realtà in luogo di verità e di libertà espressiva, creando un mondo magico che trova vita in tutte le nostre emozioni, senza alcun limite.

“Con il clown impariamo ad essere noi stessi e non quello che dovremmo essere! – scrive in una nota di presentazione Selena Gandini – In questo possiamo diventare rivoluzionari, senza dover fare qualcosa di predeterminato o performativo, ma solo ascoltando il nostro io più profondo, che nella sua imprevedibilità gioca e vive il presente come un’occasione di libertà e meraviglia”.

Diverse le fasi di lavoro programmate: le origini del clown e il suo utilizzo nel processo creativo personale, Maschera Neutra, Gesto e Corpo attraverso il conflitto, la sfera emozionale l’immaginario, La sorgente dell’Improvvisazione e il suo utilizzo per creare la propria storia e interagire con l’altro, Linguaggio inventato, Lavoro con gli oggetti, Creazione del proprio Io Immaginario (il nostro clown).

Info&Iscrizioni email circoloauserolivoloaps@gmail.com cell. 3453791333