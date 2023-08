A Venezia dal 29 agosto “Teatri in Chiostro…ti racconta!”

Da martedì 29 agosto a domenica 3 settembre a Venezia è in programma nel Giardino e nel Chiostro dell’Ex convento di Cosma e Damiano all’isola della Giudecca la seconda edizione di Teatro in Chiostro..ti racconta!, curata dall’Associazione Pantakin con il sostegno del Comune di Venezia e la collaborazione di CTR Venezia. La direzione artistica è affidata ad Emanuele Pasqualini, che quest’anno ha puntato sul teatro di narrazione. Un viaggio fatto, quindi, di narrazioni, letture e musica che parte con la narrazione di Ruzzante di Aristide Genovese, l’operazione artistica che inaugura martedì 29 agosto alle 18,30 (replica il 30 alla stessa ora)la rassegna restituendo dignità al teatro ruzantiano agevolandone la comprensione senza svilirlo nell’uso della lingua. Teatro in Chiostro…ti racconta! propone poi con la Compagnia Fossa – D’este Storie a Cicheti del nostro territorio: la rassegna spazia dall’umorismo letterario di autori come Stefano Benni con RIDIng che ti passa al mito di Pandora e da quello della Mela d’oro raccontate con ironia da Anna Zago, dalle trame d’amore e di astuzie delle commedia con Il Favoloso Goldoni all’approdo grazie a Lucas Joaquin da Tos e Matteo Campagnol in un America latina lontana dalle grandi città, dove il protagonista del racconto si ritrova catapultato in una città abbandonata a se stessa. Lì gli abitanti, figure grottesche di un’ Argentina dimenticata, raccontano la loro vita e le loro speranze permettendoci così di “spiare” una vita e un tempo lontano.

Programma

SPAZIO GIARDINO ore 18.30

29 agosto RUZANTE Te lo dico ! di e con A.Genovese e D. Berardi

30 agosto RUZANTE Te lo dico! di e con A. Genovese e D. Berardi

SPAZIO CHIOSTRO ore 21.00

29 agosto RIDING che ti passa di e con M. Campagnol e E. Pasqualini

30 agosto IL FAVOLOSO GOLDONI di e con E. Pasqualini, I. Silvestri, F. Seri

31 agosto STORIE A CICHETI di e con F. Fossa e F. D’este

1 settembre PANDORA’S BEAUTY di e con A. Zago

2 settembre IL FAVOLOSO GOLDONI di e con E. Pasqualini, I. Silvestri, F. Seri

3 settembre CITTA’ SENZA NOME di e con M. Campagnol e L. Da Tos

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 18.30 e alle 21.00 come da programma allegato.

L’ingresso a pagamento prevede un biglietto di 10 € per gli adulti e di 5 € per i ragazzi fino a 14 anni. Per informazioni e prenotazioni chiamare o scrivere al numero 348.3212283.