A Venezia dal 3 al 6 novembre 14° edizione di Incroci di Civiltà

Ventisei scrittrici e scrittori da quattordici paesi diversi giungeranno a Venezia dal 3 al 6 novembre per prendere parte alla quattordicesima edizione del festival di letteratura Incroci di Civiltà, ideato e organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, con la collaborazione del Comune di Venezia e della Fondazione di Venezia e il contributo di altri importanti partner.

Incroci di civiltà è un elogio alle letterature di tutto il mondo e un’importante occasione di dialogo e confronto che offre un’opportunità irripetibile: incontrare dal vivo alcuni tra gli scrittori più promettenti del nostro secolo. Basti pensare che il Premio Nobel per la letteratura 2021 Abdulrazak Gurnah partecipò alla prima edizione del festival.

Dal momento che Incroci di civiltà è incentrato sul tema dello scambio, in tutti gli appuntamenti del festival gli ospiti saranno abbinati tra loro in modo da farli dialogare. Così, ad esempio, la scrittrice americana Nicole Krauss, vincitrice del Premio Bortolotto Possati per la sua acuta analisi sull’essere uomo e sull’essere donna oggigiorno, sarà accostata alla poliedrica Chiara Valerio, scrittrice, editorialista, conduttrice radiofonica, nonché matematica. Le loro conversazioni apriranno il festival il 3 novembre alla Scuola Grande di San Rocco alle ore 18. I dialoghi in programma ovviamente non si esauriscono qui: gli altri ospiti attesi sono James Noël, Ulla Lenze, Wilfried N’Sondé, Antoine Pecqueur, Jan Brokken, Hans Maarten van den Brink, Caterina Edwards, Vittorio Longhi, Asli Erdoğan, Yan Geling, Mandeep Rai, Deepa Anappara, Rodrigo Fresan, Nicola Lagioa, Heddi Goodrich, Oto Horvat, Chiara Piaggio, Igiaba Scego, Gholam Najafi, Antonio Moresco, Tiziano Scarpa, Carla Benedetti, Vinicio Capossela, Roberto Bianchin.

Informazioni utili

Accesso libero.

Prenotazione obbligatoria su www.incrocidicivilta.org effettuabile dal 21 ottobre.

Partecipazione consentita soltanto previa esibizione di Green Pass valido.