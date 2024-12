A Venezia dal 5 al 9 dicembre In Laguna Film Festival

Torna InLaguna Film Festival, organizzato dall’associazione Rete Cinema in Laguna in collaborazione con Circuito Cinema Venezia. È prevista la preapertura del festival mercoledì 4 dicembre nello spazio espositivo di Panorama, mentre altri eventi si svolgeranno al Teatrino di Palazzo Grassi, Palazzo Trevisan degli Ulivi, Super Zazà e Combo , tutti a Venezia. Fra i partner della manifestazione anche il Cinit Cineforum Italiano. Si tratta di un festival cittadino e diffuso per appassionati di cinema, professionisti del settore cine-audiovisivo e per tutta la cittadinanza, arrivato quest’anno alla quarta edizione. Gli eventi si articoleranno tra Multisala Rossini, Casa del Cinema e Cinema Giorgione, e il Teatrino di Palazzo Grassi, dove saranno proiettati i film in concorso per il Premio Gianfranco De Bosio, dedicato al grande regista , dal 5 al 9 dicembre. Giovedì 5 dicembre, alle ore 21 al Rossini, apertura ufficiale del festival con un ospite speciale: l’attore e regista francese Mathieu Amalric presenterà al pubblico il suo Le stade de Wimbledon. Il film è tratto dal primo libro di Daniele Del Giudice, figura centrale della cultura veneziana di fine ‘900 e autore di alcuni tra i più importanti romanzi e racconti italiani degli ultimi 50 anni. Mathieu Amalric , una carriera sconfinata come attore , meno conosciuto per il suo talento raffinatissimo alla regia sarà presente in sala. Proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano e in inglese. Al Teatrino di Palazzo Grassi sono in programma: venerdì 6 dicembre, ore 18:00 l’ anteprima italiana di Olivia y las Nubes – Tomàs Pichardo (Repubblica Dominicana).Olivia tormentata da un vecchio amore che vive sotto il suo letto, baratta fiori in cambio di nuvole di pioggia. Barbara, rifiutata da Mauricio, fugge dalla realtà grazie a storie fantastiche. Mauricio, pieno di rimpianti, è inghiottito dalla terra. Ramon, innamorato di Olivia, assiste alla crescita di una strana pianta che la rispecchia.Il film indaga in modo surreale il potere della memoria dell’amore;alle 21:00 La Image Permanente – LauraFerres. In un paese rurale del Sud della Spagna, Antonia diventa madre a 15 anni e scompare nella notte. 50 anni dopo, Carmen, un’introversa direttrice di casting, è alla ricerca di candidati disposti a condividere le loro esperienze all’arrivo in una nuova città. Durante le sue ricerche incontra Antonia, la cui impulsività turberà la sua solitudine. La programmazione al Teatrino di Palazzo Grassi prosegue sabato 7 dicembre, ore 18:00 con l’Anteprima italiana di Invention – Courtney Stephens USA | 2024 | 72’All’indomani della morte improvvisa del padre cospirazionista, la figlia eredita un suo brevetto per un farmaco sperimentale. Mostrando l’archivio del defunto padre di Callie Hernandez, Invention indaga il processo di elaborazione del lutto di un genitore complicato, e il film stesso diventa parte di questo processo. A seguire alle 21.00 À Son Image – Thierry de PerettiFrancia | 2024 | 113’ Adattamento di un romanzo di Jérôme Ferrari, Thierry de Peretti getta uno sguardo non didascalico sulla storia della Corsica alla fine del XX secolo, incarnata da Antonia, una giovane fotografa della stampa innamorata di un indipendentista. Il film non elude le impasse del nazionalismo, né rinnega la causa corsa, cogliendone piuttosto le peculiarità. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre, alla Casa del Cinema, saranno in programma film in concorso e fuori concorso. Novità di quest’anno saranno due matinée e una masterclass del fumettista e scriber Edo Massa, il 6 e 7 dicembre alle ore 9.30. Domenica 8 dicembre, invece, le proiezioni dei film in concorso saranno alle ore 16 e alle ore 18. Proiezioni in versione originale con sottotitoli in italiano e in inglese. Domenica 8 dicembre, alle ore 20.30 al Rossini, a chiusura del festival ci sarà l’incontro con l’Orso d’Oro alla Berlinale Radu Jude che presenterà al pubblico veneziano Do Not Expect Too Much from the End of the World. Considerato uno dei registi più iconici del cinema internazionale, al termine della proiezione, Radu Jude dialogherà con Alessandro Stellino, direttore artistico del Festival dei Popoli di Firenze. Proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano. Infine, lunedì 9 dicembre, alle ore 21 al Giorgione, è in programma l’evento speciale EXTRA FEST! Un appuntamento che Rete Cinema in Laguna ha creato per sostenere il cinema di qualità nelle sale locali. Sarà presente il regista portoghese Miguel Gomes che presenterà il suo ultimo film Grand Tour, premio per la miglior regia al Festival di Cannes 2024. Proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano. Per informazioni e per il programma completo del festival: www.inlagunafilmfestival.com