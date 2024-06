A Venezia Dall’archivio alla scena Elena Bucci con Rivoluzione Duse

Alla Fondazione Giorgio Cini ultimi appuntamenti della rassegna Dall’archivio alla scena, ideata per rendere omaggio a Eleonora Duse nel centenario della sua morte. Martedì 11 giugno alle ore 19 il palco dell’auditorium Lo Squero sull’Isola di San Giorgio Maggiore va in scena lo spettacolo Rivoluzione Duse. Inno agli stregati. Parte numero uno, Venezia: Rivoluzione Duse, un archivio vivo, scritto, diretto e interpretato da Elena Bucci.

Elena Bucci, pluripremiata interprete, regista e autrice formatasi nella compagnia di Leo de Berardinis, guida con Marco Sgrosso la compagnia Le belle bandiere.

“Ho incontrato Eleonora Duse da ragazza, attraverso le sue lettere scritte come una partitura. Non immaginavo che ne sarebbe nato uno spettacolo che ha viaggiato ovunque e ancora mi accompagna. Approdai anche a quel luogo di magie che è la Fondazione Giorgio Cini, dove rimasi incantata dalla cangiante Stanza di Eleonora voluta e curata da Maria Ida Biggi e Marianna Zannoni. dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma Qui torno ora, cercando l’anima di un lavoro nuovo. Mi interrogo sulla relazione tra arte e vita e sull’oblio che spesso avvolge il teatro e la sua gente e torno a chiedere a lei, sperando di accendere in altri il desiderio di conoscere la sua potenza rivoluzionaria.” Così Elena Bucci racconta lo spettacolo che porterà in scena l’11 giugno, nato proprio da un lavoro di scavo nell’Archivio Duse conservato alla Fondazione Giorgio Cini, tra lettere e testimonianze, in costante dialogo e confronto con Maria Ida Biggi e Marianna Zannoni.

Con Rivoluzione Duse. Inno agli stregati Bucci torna a misurarsi con la grande donna di teatro, facendola parlare a nome di tutti “gli stregati” di teatro e altro, che hanno dedicato la vita alla loro vocazione, ad un progetto, ad un ideale., Bucci viaggia nel passato per incontrare in tutta la sua possente forza, attraverso lettere e documenti, una Eleonora Duse che esorta alla rivoluzione, vale a dire lotta al pregiudizio e ricerca di una verità, che appena intravista fugge altrove. Come Eleonora stessa fa, con la sua luminosa scia.

La rassegna Dall’archivio alla scena si inserisce nel progetto biennale DONNADUSE: Eleonora nostra contemporanea, un programma itinerante nel Veneto nato dalla collaborazione tra Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Regione del Veneto, circuito Arteven e Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini. L’ultimo appuntamento della rassegna sarà venerdì 14 giugno con gli allievi dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano che metteranno in scena Il respiro dell’anima. Eleonora Duse rivelata da Dora Setti.

Rivoluzione Duse

Inno agli stregati

Parte numero uno, Venezia: Rivoluzione Duse, un archivio vivo

Drammaturgia, regia e interpretazione Elena Bucci, musiche originali eseguite dal vivo Christian Ravaglioli, luci Loredana Oddone, drammaturgia sonora e cura del suono Raffaele Bassetti, disegni Davide Reviati, video Stefano Bisulli, scene Nomadea, costumi Marta Benini, produzione Le Belle Bandiere.