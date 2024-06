A Venezia Dall’Archivio alla scena, sul palco gli allievi dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano

Ultimo appuntamento della rassegna Dall’archivio alla scena, ideata per rendere omaggio a Eleonora Duse nel centenario della sua morte. Venerdì 14 giugno alle ore 19 gli allievi dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano porteranno sul palco dell’auditorium Lo Squero sull’Isola di San Giorgio Maggiore Il respiro dell’anima. Eleonora Duse rivelata da Dora Setti, a cura di Stefania Pepe. A concludere dunque la rassegna, curata da Maria Ida Biggi e Marianna Zannoni, rispettivamente direttrice e responsabile scientifica dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini, saranno dunque gli allievi del I° anno del biennio 2023/2025 dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano che hanno scelto di analizzare la figura di Eleonora Duse attraverso lo sguardo attento di una storica insegnante della loro scuola: Dora Setti. Con gli occhi di questa maestra di dizione e dizione poetica, unica nel trasmettere l’amore per il teatro, gli studenti hanno osservato la celebre attrice. Dora Setti spiega come Duse si impose e divenne la più grande attrice della sua epoca rompendo totalmente gli schemi della recitazione del teatro ottocentesco e introducendo un metodo istintivo e naturale, di forte impatto emotivo e visivo. Esperta formatrice di attori, Dora Setti mette in evidenza l’intelligenza comunicativa, l’esegesi gestuale e le capacità incantatorie, l’intuizione di introdurre insoliti approcci alla gestualità e alla costruzione dei personaggi: tutte queste caratteristiche hanno consacrato Eleonora Duse come innovatrice appassionata e indiscussa dell’arte scenica. Per la realizzazione dello spettacolo l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini ha messo a disposizione degli allievi attori i copioni annotati dall’attrice e una selezione di lettere conservate nell’Archivio Duse. La rassegna si inserisce nel più ampio calendario del progetto biennale DONNADUSE: Eleonora nostra contemporanea – programma itinerante nel Veneto realizzato da Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Regione del Veneto, Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven e Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini.

Il respiro dell’anima Eleonora Duse rivelata da Dora Setti

A cura di Stefania Pepe

da La Duse com’era di Dora Setti, Eleonora Duse ad Antonietta Pisa di Dora Setti con gli allievi del I° anno del biennio 2023/2025:

Giorgia Casiglia, Lara Cosentino, Alessio Dongarrà, Tancredi Gadaleta, Ernesto Genovese, Matteo Gialanella, Allegra Gomiero, Lisa Mignacca, Stefano Palumbo, Damiano Piva, Elisabeth Tonetto, Caterina Truci con le testimonianze di Franco Sangermano e Alberto Mancioppi