Con “Casanova, Goldoni e il Sacro Graal”, in cartellone al Teatro a l’Avogaria giovedì 24 febbraio, doppia recita alle 19 e alle 21 , e a Chirignago nella Sala Cafe Sconcerto il 25 alle 20,30, torna , dopo la pausa dello scorso anno, un nuovo allestimento della serie ‘I Fantasmi di Goldoni e Casanova a Venezia’, un ciclo di spettacoli scritti da Antonella Barina , il cui primo appuntamento risale al 2016.

“Casanova, Goldoni e il Sacro Graal” – commedia ‘di coppa’, anziché ‘di cappa’, perché in ballo è il Sacro Graal – è una parabola sul potere che divide per meglio imperare: in questa sesta stazione Antonella Barina fa riappacificare gli storici antagonisti della scena teatrale veneziana, Carlo Gozzi e Carlo Goldoni, grazie ai buoni uffici della letterata e drammaturga Luisa Bergalli. Antonella Barina li spedisce addirittura a Ginevra per incontrare il filosofo Voltaire dopo che questi ha espresso in rima il proprio plauso a Goldoni, consacrandolo drammaturgo di fama mondiale. L’incontro sarà occasione di animate schermaglie f sul significato del riso che sottilmente denuda il potere assassino e sui destini della Serenissima Repubblica. Dal filosofo francese si recherà anche Casanova, incaricato dall’Inquisitore di recuperare il Sacro Graal e di riferire sui rapporti tra l’Illuminismo francese e i drammaturghi veneziani. Ad aiutarlo in una vicenda nei cui svilluppi interferisce anche la leggenda che vorrebbe la coppa custodita nella stessa Venezia nel trono di San Pietro, nella Cattedrale di Castello, sarà una misteriosa figura di Gitana. Antonella Barina riprende così la sua sfida, che l’ha portata a misurarsi con i più diversi generi teatrali , protagoniste sempre due figure , Casanova e Goldoni, che con le loro forti personalità hanno lasciato il segno nella Venezia settecentesca.

Il coordinamento scenico è di Roberto Milani: accanto a lui ne sono interpreti Manuela Muffatto, Vittorio Lora, Alessandro e Salvatore Esposito, n Romina Marini, all’arpa Sonia Dainese, proiezioni video di Gianluigi Bergamo. Al Teatro a l’Avogaria per le recite del 24 ingresso gratuito con prenotazione (tel.041-5206130, 335372889, info 3337367701, 3774495491), a Chirignago nella Sala Cafè Sconcerto venerdì 25 febbraio alle 20,30 biglietto 5 euro, prenotazioni 0415441839, info 3337367701, 3207598946).L’accesso è consentito solo con Grren Pass e mascherina FFP2.