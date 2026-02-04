A Venezia Emma Dante Leone d’oro alla carriera della Biennale Teatro

Su proposta di Willem Dafoe, direttore del settore Teatro della Biennale, a Emma Dante, la più apprezzata regista italiana di teatro e d’opera in attività, verrà consegnato a giugno nel corso del 54. Festival Internazionale del Teatro il Leone d’oro alla carriera della Biennale Teatro 2026, il Leone d’argento va, invece, al ventisettenne regista greco-albanese Mario Banushi. Nata nel 1967, diplomata all’Accademia Silvio d’Amico di Roma, dopo una bella carriera di interprete (anche a fianco di Valeria Moriconi), Emma Dante muove i primi passi come regista con la compagnia Sud Costa Occidentale fondata nel 1999 a Palermo, e si fa conoscere agli albori del secolo.La sua carriera l’ha portata a lavorare molto all’estero : <<….partendo da Palermo, dal cuore della sua Palermo – recita la motivazione condivisa dal Consiglio di Amministrazione della Biennale – ha saputo portare la Sicilia alla ribalta, innervando la grande lezione di Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, come pure di Ciprì e Maresco o Franco Scaldati, affrontando con coraggio una ricerca linguistica unica, dando forza scenica a quei temi scomodi e dolorosi che da sempre sembrano connotare la sua terra>>. A Venezia durante il festival presenterà in prima assoluta I fantasmi di Basile. Cresciuto in Albania fino ai sei anni per poi tornare in Grecia, dove è nato nel 1998, Mario Banushi si diploma alla Scuola d’Arte Drammatica del Conservatorio di Atene. Il suo debutto alla regia avviene con Ragada. Dalla collaborazione col teatro Nazionale di Grecia nasce il suo lavoro successivo, Goodbye, Lindita. programmato per tre settimane, resta in scena per tre anni per poi viaggiare in tutto il mondo. Lo stesso successo avrà il terzo capitolo della trilogia, Taverna Miresia, già applaudito nei maggiori festival del mondo.

Al 54. Festival Internazionale del Teatro Mario Banushi presenterà per la prima volta l’intera trilogia, che va sotto il titolo di Romance Familiare.<<Con la sua narrazione quasi autobiografica, che attraversa le esperienze del lutto, del compianto, dell’assenza e delle tradizioni familiari, Mario Banushi – secondo la motivazione -si è rivelato grazie al suo linguaggio poetico, ellittico, fatto più di silenzi che non di parole, ma evocativo, dolorosamente comunicativo… I ricordi, i sogni, la convivenza e la perdita si dipanano in sequenze di azioni solo apparentemente semplici… Il teatro di Banushi, così immediatamente intimista, radicato profondamente nella cultura balcanica, sa essere anche intelligentemente politico, aguzzo affondo nelle contraddizioni del nostro tempo”.