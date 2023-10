All’Hotel Ca’ Pisani di Venezia (Rio Terrà Foscarini, 979/a) verrà inaugurata mercoledì 18 ottobre la mostra Dimensioni Riflesse: l’altro spazio del colore. Opere di David West (De troit, 1958) che si potrà visitare con ingresso libero fino al 17 dicembre dalle 10 alle 19.00. Da oltre tre decenni, le sue opere sono protagoniste di numerose esposizioni: da New York a Parigi, fino a Melbourne, in Australia. Questa mostra è la sua prima esposizione a Venezia ed è un’occasione per ammirare lavori creati durante le sue residenze o ispirati ai suoi soggiorni in Italia. L’artista statunitense ha avuto, infatti, l’opportunità di trascorrere due periodi in residenza artistica a Venezia, grazie alla Emily Harvey Foundation, nel 2018 e nel 2020. L’esposizione regala uno sguardo privilegiato su tre corpus di opere nati dalla ricerca di David West negli ultimi cinque anni: i Velvet knife paintings – realizzati spatolando il colore acrilico su un supporto di velluto; i Tondos – pastelli o acquerelli su carta dal formato circolare – e i Long format paintings, acquerelli e pastelli con orientamento orizzontale e verticale. Questi tre corpus sono completamente trasversali: (co)esistono e, al contempo, esistono separatamente. Liberi. A Ca’ Pisani, instaurano un dialogo serrato tra di loro e con l’osservatore.

