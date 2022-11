Il progetto performativo House of Us. Part I – The Mother, una creazione originale ideata e diretta da Irina Brook, che debutta martedì 29 novembre a Venezia alla Casa dei Tre Oci, è una produzione del Teatro Stabile Veneto – Teatro Nazionale realizzata in collaborazione con Dream New World, Marsilio Arte e la Scuola di scenografia, scenotecnica e costume dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, che ha partecipato con i suoi allievi alla creazione di scene e costumi. Irina Brook, che ne aveva già realizzato una prima versione per il Teatro Biondo di Palermo, ne sviluppa una nuova appositamente reinventata per il suggestivo palazzo della Casa dei Tre Oci alla Giudecca.

All’interno di questa House of us una varietà di immagini, oggetti, installazioni visive e paesaggi sonori evocano i ricordi della madre di Irina, l’attrice Natasha Perry, scomparsa nel 2015. Dieci attori neo diplomati dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni”, che reciteranno in inglese e in italiano, e l’attore Geoffrey Carey abiteranno le stanze che contengono immagini e ricordi permanenti. Il movimento del pubblico – il cui ingresso allo spettacolo è organizzato con 4 turni cadenzati alle 17, 18, 19 e 20 – così come quello degli attori, è libero e senza vincoli tra gli spazi. La narrazione viene reinventata in ogni momento, come nella vita. I neo diplomati dell’Accademia Teatrale “Carlo Goldoni” sono Antonio Giuseppe Bia, Daniele Boccardi, Lisa Boni, Giada Capecchi, Stella Capelli, Francesco Lunardi, Susanna Re, Ottavia Sanfilippo, Chiara Trevisi, Sara Verteramo.

Gli appuntamenti di House of us chiudono la programmazione autunnale della rassegna “Asteroide Amor”, inserita nel progetto Giovani a Teatro 2.0, promosso e ideato dalla Fondazione di Venezia e curata da Università Ca’ Foscari Venezia, Università Iuav di Venezia e TSV – Teatro Nazionale. Il biglietto per accedere allo spettacolo può essere acquistato cliccando il seguente link https://risorse.teatrostabileveneto.it/house-of-us-tsv-casa-tre-oci.