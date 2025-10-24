A Venezia i premi Rizzi a Maggioni, Mancuso e Necci

Monica Maggioni, giornalista e scrittrice (sezione Giornalismo), Stefano Mancuso, saggista e botanico (Cultura, Società e Ambiente) e Alessandra Necci, storica, biografa e direttrice delle Gallerie Estensi (Arte) sono i vincitori della 15. Edizione del Premio Paolo Rizzi. Sono stati premiati con laCoppa Archimede Seguso nella sala capitolare della Scuola Grande di San Rocco.

“La rosa dei candidati era anche quest’anno di grande levatura – spiega il presidente della giuria Alberto Sinigaglia – e siamo stati guidati nella scelta dei vincitori dalla volontà di privilegiare chi aiuta il pubblico nella comprensione di quanto accade nel mondo, rispettando lo spirito del Premio che ricorda la figura di un grande giornalista e comunicatore veneziano”.

Il Premio, organizzato dall’Associazione culturale Paolo Rizzi, presieduta da Piergiorgio Baroldi, si propone di ricordare la figura di Paolo Rizzi, la storica firma del giornalismo veneziano e critico d’arte, e nel corso degli anni ha visto sfilare sul palco dei vincitori grandi nomi del giornalismo italiano, da Ferruccio de Bortoli a Ezio Mauro, da Isabella Bossi Fedrigotti a Lucio Caracciolo e Federico Fubini, e prestigiosi esponenti della Cultura e della Società italiani, come Dacia Mariani, Melania Mazzucco, il generale Francesco Paolo Figliuolo, la presidente di Emergency Rossella Miccio, l’archeologo Salvatore Settis e l’anno scorso Sammy Basso, dolorosamente scomparso il giorno dopo la consegna del Premio.

Il Premio è realizzato grazie al sostegno della Vetreria Archimede Seguso, della Fondazione Archivio Vittorio Cini, di The Merchant of Venice, Venissa, Bisol 1542 e di Atlantis.