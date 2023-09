Venerdì 8 settembre alle ore 19.00 nella residenza Maria Ausiliatrice – Castello 452, Venezia – il Teatro di Cittadinanza di Mattia Berto guiderà un laboratorio teatrale aperto che vedrà in scena un gruppo di cittadini veneziani insieme ad un gruppo di rifugiati ucraini. “Ritrovo il mio quartiere”, questo il titolo della tre-giorni ideata in sinergia con Coges Don Lorenzo Milani, progetto SAI e il Comune di Venezia.

“Vogliamo allargare la nostra famiglia. Lo facciamo facendo incontrare chi questa città la vive da tempo e chi, in questa città, è arrivato da poco. Questi giorni insieme sono stati un’incredibile esperienza di vicinanza tra la nostra comunità e quella ucraina. – spiega il regista e attore veneziano – Abbiamo riflettuto a partire dai quartieri che abbiamo vissuto, e abbiamo tracciato come ci piacerebbe che fossero quelli che ora viviamo. Ci siamo detti quali sono le nostre botteghe del cuore rivivendo odori, sensazioni e prospettive. Riempie l’anima e fa ben sperare che in città ci sia ancora così viva la volontà di fare comunità senza pregiudizi o paure ma semplicemente mossi dall’incredibile forza dello stare insieme…” Il regista veneziano e il suo teatro proseguono così nello sforzo di rendere Venezia una città viva e inclusiva. Un teatro della città e per la città dove gli abitanti diventano protagonisti e non passivi spettatori.

L’evento sarà a ingresso libero all’interno del chiostro della struttura (non è prevista la prenotazione).