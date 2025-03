A Venezia il laboratorio teatrale Larricciaspiccia festeggia i dieci anni di attività

Il laboratorio teatrale Larricciaspiccia di Venezia ha festeggiato il suo decimo anniversario di inizio attività con un evento speciale. La serata si è svolta sabato 22 marzo a Venezia nel Teatro dei Frari dove sono stati invitati vecchi e nuovi allievi, insieme ai loro famigliari. È stato un pomeriggio denso di emozion che ha confermato quanto siano importanti a Venezia attività come queste che contribuiscono a fare comunità. Oltre cento persone sono intervenute per riabbracciare i loro insegnanti e ripercorrere con la memoria quella che per molti è stata un’esperienza fondamentale per la propria crescita umana. Al termine dell’evento c’è stato tempo per una foto ricordo con tutti i partecipanti sul palco del teatro. Fondato nel 2015 dall’attore e regista Francesco Gerardi e dall’organizzatrice Leonia Quarta, Larricciaspiccia è cresciuto negli anni fino a diventare un laboratorio teatrale che può contare su oltre 80 partecipanti. Inizialmente rivolto esclusivamente ai bambini, il laboratorio si è progressivamente ampliato e oggi offre tre corsi per le scuole elementari, un corso per le scuole medie, uno per le scuole superiori e due corsi per adulti, in due sedi: la Scuola dei Laneri in Rio del Gaffaro a Venezia e il Cinema teatro Laguna della parrocchia di Sant’Antonio al Lido di Venezia. Negli anni, al fianco di Gerardi si sono aggiunti gli attori Irene Silvestri e Matteo Campagnol, contribuendo alla crescita pedagogica del progetto. Dal 2024 i laboratori vengono svolti con il sostegno amministrativo della compagnia Pantakin, storica realtà teatrale professionale . I corsi organizzati da Larricciaspiccia si concludono con i saggi dei partecipanti che quest’anno avranno il seguente calendario: saggio elementari (9-10 anni) giovedì 3 aprile; saggio medie (11-13 anni)sabato 5 aprile; saggio elementari (6-8 anni) martedì 8 aprile; saggio adulti 1 giovedì 10 aprile; saggio adulti 2 martedì 15 aprile; saggio superiori (14-18 anni) sabato 3 maggio. Questi saggi vanno tutti in scena al Teatro dei Frari con inizio alle 18,30 ad eccezione di quelli rivolti agli adulti che andranno in scena alle 21,00. Solo il saggio elementari dei bambini del corso corso Lido in propgramma lunedì 5 maggio alle 18,30 al cinema teatro Laguna della parrocchia di S Antonio. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e libero, fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni sulle attività di Larricciaspiccia è possibile visitare il sito ufficiale https://larricciaspiccia.it/ o seguire le pagine social del laboratorio.