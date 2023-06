Dal 2 al 14 luglio Campazzo San Sebastiano, nel sestiere di Dorsoduro a Venezia, sarà il palcoscenico dell’undicesima edizione del Venice Open Stage – Rising Theatre Festival, dal titolo Millepiani, organizzato dall’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani. Il festival rientra nell’ambito di Palcoscenici Metropolitani, progetto creato grazie al bando del Comune di Venezia con il contributo del Ministero della Cultura. Venice Open Stage si aprirà nell’arena intitolata al regista Gigi Dall’Aglio e appositamente costruita con una capienza di 190 posti lunedì 3 luglio alle 21,45 con il primo dei tre spettacoli della rassegna, “Rumori nascosti” del premio Ubu Emanuela Dall’Aglio. Martedì 11 luglio, sempre per la sezione rassegna, in scena la compagnia Tostacarusa con “Tu eri turbolenta”, per chiudere, venerdì 14 luglio, con R.R. di Farmacia Zooè. Anche quest’anno ci sarà la sezione FERMENTI VOS23 dedicata ai giovani professionisti che proporrà giovedì 6 luglio “I PORCI – Una gastronomia machista” della compagnia R.E.M.S. (Resources for Expressive Mindfulness Society); si prosegue venerdì 7 luglio con “Vedere te” (1322), di Noemi Piva e, a chiudere la sezione, sabato 8 luglio, sarà senza titolo (“Mâcher Ses Mots”), di Elena Bastogi.

Completano il cartellone gli spettacoli di quattro Scuole di teatro europee: martedì 4 e mercoledì 5 luglio torna la Faculty of Fine Arts / School of Drama della Aristotle University di Salonicco (GR) con Greek Summer (“is a state of mind”); domenica 9 luglio tocca alla Civica Accademia di Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine con il canovaccio originale di commedia dell’arte “Il nuovo ordine…tutto cambia niente cambia”. Lunedì 10 luglio sarà la volta della ArtEZ – Master in Theatre Practices di Amsterdam, con la performer Vicky Maier che presenterà Creature Chronicles. Mercoledì 12 e giovedì 13 luglio in scena l’ultima accademia del VOS 23, The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art di Varsavia, con “Men’s Talk”.

Gli studenti e le studentesse del corso di teatro e arti performative dello Iuav saranno presenti al Festival con tre performance ideate e curate da loro, per tre preserali. Si inizia lunedì 3 luglio alle 20.00 in area festival con “Kaleidoscopic” di e con Valentina Rotta e Francesco Settimo, per proseguire domenica 9 luglio alle 18.30 presso Spazio Awaii con “MAIM” di Nicola Pittau // Acqua Viva Teatro e chiudere mercoledì 12 luglio con “Antistasis – Un attimo prima della manifestazione” un progetto di collettivo Isola74 con ideazione e regia Kevin Manuel Rubino.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.45 con ingresso gratuito su prenotazione ai numeri +393278855509 e +393456105044.