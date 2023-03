A Venezia in Campo della Bragora “Voce al Teatro di Cittadinanza. Bragora Corner”

Terza e ultima uscita nei campi veneziani dei cittadini performer del laboratorio di Teatro di Cittadinanza che prosegue al Teatro Goldoni. “Bragora Corner”, che avrà ovviamente come cornice l’omonimo campo, è il titolo del prossimo appuntamento in programma domenica 2 aprile alle ore 11.30 dedicato all’essere bambini a Venezia. C’erano stati, in precedenza, la partita a nascondino in Campo San Cassian e il tiro alla corda in campo San Giovanni e Paolo.

“Daremo voce e sguardo al futuro e ai bambini per questa terza incursione.Crescere a Venezia significa crescere liberi, essere autonomi fin da piccoli, non aver paura di niente e riempirsi costantemente di bellezza” – dice Mattia Berto, il regista che dirige il laboratorio cresciuto negli anni dando vita a un teatro di comunità per la comunità – “Con questa terza azione in campo daremo spazio al diritto, all’arte oratoria e useremo il nostro sguardo bambino per scrivere il futuro. Siete pronti a salire sul nostro podio? Noi ci stiamo già scaldando le voci.”

I costumi sono di Ildo Bonato, le foto di Giorgia Chinellato e le riprese video di Giuseppe Drago.