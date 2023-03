A Venezia in esposizione mobili della Secessione viennese della raccolta Freak Andò

Poltrone, divani, dondoli, tavoli, fioriere, attaccapanni e mobili per bambini sono i protagonisti della nuova esposizione ospitata al Ca’ Pisani Deco Design Hotel di Venezia Dorsoduro – Rio Terà Foscarini, 979A, dal 29 marzo 2023 fino al 18 giugno 2023.Un singolare percorso che espone le opere più significative in faggio curvato delle ditte Thonet, Kohn, Mundus, Fiscel, Volpe dalla Collezione Marzadori di mobili da bambino, fino ai capolavori dei più grandi architetti della Vienna inizi ‘900, tra cui Josef Hoffmann, Gustav Siegel, Otto Wagner, Marcel Kammerer, Adolf Loos, Hans Reinstein, Max Fabiani e altri provenienti dalla raccolta della galleria antiquaria bolognese Freak Andò e da altre importanti collezioni. La mostra si pone l’obiettivo di restituire uno spaccato della Vienna di inizio ‘900, una feconda stagione culturale, e dei suoi interpreti più brillanti e rappresentativi e lo fa focalizzandosi sui complementi d’arredo e sull’utilizzo del legno, in particolare il mobilio in faggio.I primi esperimenti di curvatura del legno iniziarono oltre 200 anni fa nella piccola cittadina tedesca di Boppard, dove l’ebanista Michael Thonet avviò le prime ricerche di quella che sarebbe divenuta una rivoluzione copernicana nel mondo del mobile, rappresentando il simbolo stesso della modernità. Le opere in esposizione abbelliranno le aree comuni del Ca’ Pisani, un gioiello ricavato in un palazzetto del tardo Trecento e trasformato in un Boutique Art Hotel con tempere originali di Fortunato Depero e un’attenzione ai dettagli fuori dal comune come nelle porte delle camere, disegnate una ad una, ispirandosi al futurismo. Proprio il concept dell’hotel veneziano, che si caratterizza per un arredo in stile Art Déco, è perfetto per esaminare questo fenomeno che portò una rivoluzione modernista nei gusti ancora per lo più ottocenteschi dell’epoca. La mostra è curata da Maurizio e Martina Marzadori, l’allestimento da Gianni e Marianna Serandrei; consulente scientifico arch. Giovanni Renzi

Entrata libera, tutti i giorni dalle 10 alle 19