A Venezia in mostra sessanta lavori di Rossana Serandrei Barbero

Sino al 30 giugno nell’Hotel Saturnia di Venezia è possibile visitare la mostra Il libro dei disegni. 1954 – 2024 che presenta circa sessanta lavori di Rossana Serandrei Barbero, realizzati con tecniche diverse nel corso di settant’anni e che hanno accompagnato la sua lunga carriera professionale, come ricercatrice del CNR e come operatrice del Comitato Glaciologico Italiano. La mostra è aperta tutti i giorni ad ingresso libero.

In una stagione di bilanci, Rossana Serandrei ha il piacere di condividere questo aspetto più defilato, che ha sempre affiancato il lavoro scientifico in un reciproco scambio di rigore ed immaginazione. Correda la mostra il catalogo completo dei lavori in cui Serandrei coglie con ironia ed immediatezza persone, paesaggi, luoghi e dettagli veneziani, animali, soprattutto pesci, disegnati e colorati su copertine o risguardi di libri con grande libertà e fantasia. Un percorso che sorprenderà e incuriosirà per la sua freschezza, varietà e volontà di sperimentare tecniche e materiali.