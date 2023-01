Ad aprire la Stagione 2023 di Musikàmera nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia il 15 e 16 gennaio (inizio ore 20)è il doppio recital del romano Quartetto EOS, impegnato con il violinista Davide Alogna e il pianista Enrico Pace nel raro e splendido Concerto per violino, pianoforte e quartetto di Ernst Chausson. Il concerto, composto tra il 1889 e il 1891 e dedicato al grande violinista Eugene Ysaye, è rivelatore di un gusto elegante e raffinato, «una delle opere più interessanti che siano state scritte in questi ultimi anni in Francia», come lo definì il critico musicale Pierre Lalo in quegli anni. Il Quartetto EOS, composto da Elia Chiesa e Giacomo Del Papa al violino, Alessandro Acqui alla viola e Silvia Ancarani violoncello, eseguirà anche il Quartetto n. 1 di Leoš Janáček, composto nel volgere di appena una settimana sul finire del 1923, e direttamente ispirato al celebre racconto La sonata a Kreutzer di Lev Tolstoj, con una partitura costruita sulla ripetizione, continuamente variata, arricchita, intrecciata fra gli strumenti, di un materiale tematico frammentario, dal carattere popolare. Pur collocato tradizionalmente nell’ambito dell’ampio fenomeno delle scuole nazionali, e di quella ceca in particolare, Janàcek deve la sua modernità a diversi tipi di fattori, come il superamento della rigida contrapposizione fra i modi maggiore e minore, dell’uso funzionale dell’armonia, della tradizionale quadratura ritmica della frase. La stessa scelta di tematiche di denuncia sociale è ancora oggi di forte impatto, tanto che il teatro di Janàcek è entrato nel repertorio corrente di tutti i teatri europei.

Biglietti numerati: intero €25, ridotto (over 65 e abbonati Teatro La Fenice) €20, ridotto (under 30) €15