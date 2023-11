Sarà il regista bellunese Francesco Sossai con “Il Compleanno di Enrico” ad inaugurare la terza edizione di InLaguna Film Festival , organizzato da Rete Cinema in laguna con i partner Circuito Cinema, Veneto Film Commission e Cinit, giovedì 30 novembre alle 21 nella Sala Pasinetti della Casa del Cinema di Venezia. E’ questo il primo dei tre film fuori concorso proiettati nel corso della manifestazione: gli altri sono “Paradiso, XXXI, 108” del regista palestinese Kamal Aljafar e “Los océanos son los verdaderos continentes” di Tommaso Santambrogio che sarà proposto dopo la cerimonia di premiazione domenica 3 dicembre al Cinema Giorgione. Saranno infatti 11 i film in concorso tra lunghi, medi e cortometraggi che competeranno per il Premio “Gianfranco De Bosio” 2023, un premio in denaro che andrà al regista vincitore su indicazione di una giuria di professionisti composta quest’anno dal regista Tommaso Santambrogio, la regista e sceneggiatrice Angela Norelli e l’illustratrice e regista Nine Antico.

Inoltre, per il primo anno, ci sarà anche una giuria universitaria composta dai tre studenti Alessio Barbazza, Noemi Petrasso e Vittoria Caporali in collaborazione con Ca’Foscari. Novità di quest’edizione anche un matinée con gli studenti delle scuole medie superiori venerdì 1 dicembre alla Casa del Cinema. per poter interagire ancor di più con la città e i più giovani

All’interno della terza edizione di InLaguna Film Festival, Rete Cinema in Laguna in collaborazione con Rete Doc organizzano gli Industry Days, due giornate di incontri, panel e meeting per i professionisti dell’audiovisivo sabato 2 e domenica 3 dicembre nello Spazio Ici Venice Santa Croce, 923 Campo San Simeon Grande. Gli industry days di InLaguna Film Festival saranno l’occasione per presentare il percorso Uno tira l’altro, ideato da Rete Doc in collaborazione con Rete Cinema in Laguna, e finalizzato a favorire un’azione di networking tra maestranze, produzioni e enti locali. Tutte le proiezioni saranno a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (eccezion fatta per la serata di chiusura al Giorgione con biglietto a 5€) sottotitolate sia in italiano che in inglese.Per ulteriori informazioni visitare www.inlagunafilmfestival.com.