A Venezia la presentazione del libro “Il negozio del caffè nella Serenissima”

Martedì 24 gennaio alle 17,30 a Le Bistrot de Venise (San Marco 4690 Venezia) il giornalista e scrittore Alessandro Marzo Magno presenta il libro “ll negozio del caffè nella Serenissima​” di Sandra Stocchetto – Editrice Ytali 2022 €24,00. Interverrà l’autrice.

Nel 1781 nella città lagunare le botteghe del caffè erano ben 285 ed erano pure diffuse nei centri della Terraferma veneta e lombarda. Il libro racconta la storia di questi chicchi magici e corroboranti che hanno viaggiato, dal Vicino Oriente e poi nell’epoca delle piantagioni (dopo il 1720) anche dal Lontano Oriente, sulla rotta di navi, mercanti e avventurieri, diplomatici, scrittori e soldati, influenzando la vita sociale, economica, istituzionale di Venezia e non solo. Nell’arco di un secolo la Serenissima era diventata il cuore pulsante dove il caffè arrivava e dal quale il caffè ripartiva come un fiume dai mille rivoli verso tutta l’Europa, ma soprattutto dove il caffè si identificò con la bottega del caffè luogo di ricreazione, socialità, elaborazione di pensieri e idee, spazio letterario e altro ancora. L’oculata gestione del negozio del caffè è al centro di questo affresco in cui flash di microstoria, episodi di vita quotidiana e dettagli di costume trovano significativa evidenza sullo sfondo di aspetti macroeconomici. La “guerra del caffè” con la Francia, i rapporti con l’impero ottomano, l’irruzione del caffè coloniale nel mercato mondiale si intrecciano con la competizione per l’appalto del caffè, l’apporto dei mercanti ebrei del Ghetto, le vicende dei negozianti veneziani del Cairo e di Alessandria.