A Venezia ad inaugurare in Campo San Polo le tre settimane di Cinemoving all’aperto intitolate “Uno sguardo sull’Europa” sarà martedì 1 agosto a partire dalle 21 la serata “Documenta – Una Celebrazione del Cortometraggio” presentata dall’attore e regista Mattia Berto. L’evento, organizzato per la terza volta dal festival internazionale cinematografico Shorts On Tap ideato da Fabio Polesel in collaborazione con Circuito Cinema, porterà in Campo San Polo un programma di lavori inediti, che toccano una varietà di temi e soggetti spaziando dal docu-film al documentario d’inchiesta, fino al biografico. La selezione di documentari da tutto il mondo propone storie e soggetti originali catturate dalla lente di filmmakers e documentaristi esperti. Le proiezioni dei corti saranno seguite da una sessione di domande e risposte fra i registi presenti ed il pubblico. Il programma della serata propone: Edi di Jan Vrhovnik, Familiar stranger (Il nonno che non c’è ‘) di Sara Furrer & Fabian Lütolf , Oluwale di Jeremiah Quinn, Playground di Carlo Furgeri Gilbert, Niccolò Rastrelli, Marzio Mirabella e,infine, Venice elsewhere (Venezia altrove ) by Elia Romanelli che sarà ospite della serata. ll regista e antropologo Elia Romanelli veneziano racconta la sua città sulla falsariga di una constatazione che lo ha sempre accompagnato nei suoi viaggi, ossia il riproporsi di Venezia ovunque nel mondo , sotto forma di souvenir, di nomi di strade, di pubblicità. Il documentario assembla cinque storie circoscritte al territorio europeo, i cui protagonisti paradossalmente vivono tutti in località che si chiamano Venezia ma non hanno mai visto quella vera. « Ho scelto realtà che hanno un vero legame con Venezia, non quelle che la utilizzano come marchio», sottolinea Romanelli. «La mia opera vuol essere la rappresentazione di un sogno altrettanto vero e reale dello spopolamento o dello sfruttamento turistico» . Il film è prodotto DocArt e Amalia Carandini, la fotografia è di Giuseppe Drago, montato da Lizi Gelber e raccontato da Giuseppe Cederna.