A Venezia la XXIII edizione del Premio Internazionale Bronzi di Riace

Il Premio Bronzi di Riace, giunto oggi alla sua XXIII Edizione, nasce da un’idea di Giuseppe Tripodi, Presidente dell’associazione turistica “Proloco Città di Reggio Calabria” ed è patrocinato dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, dalla Presidenza del Consiglio della Regione Veneto e dalla Citta’ Metropolitana del Comune di Reggio Calabria. La Cerimonia di premiazione della XXIII Edizione si svolgerà, quest’anno, il prossimo 3 maggio alle 15,30 a Venezia all’interno della maestosa “Sala Canova” del Palazzo Ferro-Fini sede del Consiglio Regionale del Veneto, sita nel cuore della Serenissima a Piazza San Marco e avrà come Testimonial dell’Evento la dott.ssa Paola La Salvia, Ufficiale della Guardia di Finanza: “una guerriera dei tempi moderni”, valoroso esempio di professionalità e leadership. Diversi e importanti i premiati di questa edizione.

L’ idea di creare questo Premio fu ispirata da una ricorrenza: l’anniversario del ritrovamento (1972) dei Bronzi di Riace, le due colossali statue rinvenute nel mare Ionio, a circa 300 metri dalle coste calabre, che giacevano inabissate nei fondali del mare antistante Riace. L’intento del Presidente Tripodi, di quello onorario, Giuseppe Viceconte, del direttore della comunicazione e relazioni sociali Nunzio Puccio e di tutto lo staff , è sempre stato quello di voler valorizzare l’amata Calabria, promuovendo le sue innumerevoli risorse artistico – archeologiche, e allo stesso tempo, dalle parole di Tripodi: ”Offrire un riconoscimento a quelle figure che, come fieri guerrieri, hanno contribuito a portare sempre più in alto il rispetto e la stima per l’Italia non solo nel nostro Paese, ma nel mondo intero.”