Venerdì 17 febbraio (ore 18), al Laguna Libre (Venezia, Fondamenta Cannaregio 969) sarà presentato il cd “Un racconto” del gruppo Le Bateau Ivre.

Il disco, prodotto dall’etichetta italo-francese Storie di Note (quella di Claudio Lolli, Nada e del veneziano Paolo Ganz tra i molti altri), è il frutto del lavoro pluriennale di una serie di musicisti in netta prevalenza veneziani (ma con un significativo innesto Oltralpe) che ha dato vita al progetto Le Bateau Ivre, nato proprio con l’obiettivo di realizzare questo concept album. Quella che è narrata attraverso gli undici brani è una storia d’amore, che come tante, se non tutte, nasce, cresce a dismisura e poi fatalmente cade e muore, lasciando però tracce indelebili e vitali del suo percorso.

Le parole di Leonardo Mello sono state musicate, nel corso di molti anni, da Moreno Andreatta, Giovanni Dell’Olivo e Alberto D’Este: quest’ultimo poi, in veste di produttore musicale e direttore artistico ha ‘raccolto’ e arrangiato le canzoni per renderle tasselli di questa narrazione. Le interpreti sono Maria Bergamo e Sandra Mangini, cui si affianca la voce recitante di Anna Ave. In occasione dello showcase del disco saranno eseguiti tre brani e presentato in anteprima il video di lancio.