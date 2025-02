A Venezia nel Palazzetto Bru Zane per Carnevale il cine-concerto “Charlie Chaplin incontra Carmen”

Prosegue al Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française di Venezia la rassegna di cine-concerti, dove la magia del cinema muto si fonde con l’emozione della musica dal vivo. Questi eventi rivivono la storica tradizione di accompagnare le pellicole mute con esibizioni musicali direttamente in sala, creando un’atmosfera unica e coinvolgente proprio accanto allo schermo.

Il travestimento è la quintessenza del Carnevale, ma anche quella del primo cinema, che ha avuto tra le sue maschere indimenticabili quella di Charlot, il piccolo vagabondo inventato da Charlie Chaplin: baffetti finti, pantaloni e scarpe troppo larghi, e anche il ricordo di un’eleganza perduta nella giacca e nel bastone. Ma non fu questo l’unico volto di Chaplin: in The Masquerader (1914) si potranno intravedere i “dietro le quinte” della comicità di Charlot, che si troverà a indossare un costume femminile; e poi lo troveremo ufficiale dei soldati di Siviglia in Burlesque on Carmen (1916), omaggio e parodia di una pellicola coeva (1915) di Cecil B. DeMille, che faceva sua l’opera di Bizet (1875) e il romanzo di Mérimée (1845).

Dopo la serata inaugurale dell’evento Charlie Chaplin incontra Carmen ( venerdì 21 febbraio ),un viaggio straordinario tra la comicità, la musica francese e la storia del cinema la presentazione video curata da Marco Bellano che introduce un innovativo commento musicale al pianoforte costruito da Gabriele Dal Santo proprio a partire dalle composizioni di Georges Bizet sarà proposta sabato 22 alle 19.00 e domenica 23 febbraio alle 17 Questo cine-concerto è un assaggio esclusivo del festival che il Palazzetto Bru Zane dedicherà successivamente al compositore, dal 29 marzo al 16 maggio 2025.

Parallelamente sono in programma le visite guidate gratuite al Palazzetto saranno previste tutti i giorni dal 20 al 23 febbraio.

Charlie Chaplin incontra Carmen

VENERDÌ 21, SABATO 22 FEBBRAIO ORE 19.30

DOMENICA 23 FEBBRAIO ORE 17

PALAZZETTO BRU ZANE

Marco Bellano presentazione video

Gabriele Dal Santo pianoforte

Cineteca di Bologna

Partner culturale per i cine-concerti: Rete cinema in laguna

Tariffa: 5 euro a persona

Visite guidate gratuite

OGNI GIOVEDÌ

E DOMENICA 23 FEBBRAIO

14.30 Italiano | 15.00 Francese | 15.30 Inglese

VENERDÌ 21 E SABATO 22 FEBBRAIO

16.00 Italiano | 16.30 Francese | 17.00 Inglese

Prenotazione consigliata:

bru-zane.com/scopri/visite-guidate