A Venezia nel Teatro a l’Avogaria prima edizione di «Goldoni!» Festival Teatro Comico

La Compagnia de calza “I Antichi” organizzano la prima edizione del Festival del Teatro Comico«Goldoni!» che si terrà venerdì 9 dicembre al Teatro a l’Avogaria a Venezia, con inizio alle ore 20:00. Cinque i testi in concorso, atti unici, monologhi o commedie. Ospiti d’onore della serata, in qualità di madrine (pardon padrini) del festival: Carlo & Giorgio, il duo comico formato da Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto, autori e attori che hanno continuato e rinnovato la tradizione della commedia veneziana. In apertura la partecipazione straordinaria del vincitore del premio alla carriera, Maurizio Bastianetto che riceverà il «Goldoni!» di platino (vedi sotto).

Saranno in concorso: Bruno Spolaore da Mirano con un pastiche in lingua antica del «Prologo per le Recite in Venezia» di Ruzante e di «Pantalone in Amore»; Marino Orsoni da Venezia con un sapido duetto originale «Anatomia»; AC Whistle da Roma con la farsa in un atto (rifatta sul testo ottocentesco di Félix-Auguste Duvert) «La fidanzata e la lavatrice», interpreti oltre all’autore Luca Bagnoli e Numa Echos; Piero Fontana dall’isola del Lido con una salace rivisitazione del «Sior Todero Brontolon» di Goldoni, interprete oltre all’autore Bruno Scarpa nella parte di Gregorio; Lucilla Piacentini da Venezia con un testo di Achille Campanile «Gli asparagi e l’immortalità dell’anima: PAZZI»; in chiusura e fuori concorso il pirotecnico Bob R. White con una rivisitazione de «Il Ciarlatano» di Giuseppe Gioachino Belli .

I balletti eroticomici di apertura, intermezzo e chiusura del Festival sono a cura delle portentose effervescenti Grisettone, reduci dai loro strabilianti successi internazionali, ideate dirette e guidate da Federica Zagatti Wolf-Ferrari. È prevista l’irruzione en travesti del principe Maurice (alias Maurice Agosti). Le pubblicità dello sponsor Bottega spa, i fratelli distillatori e vinificatori sostenitori da trent’anni delle attività della Compagnia de Calza de «I Antichi» sono a cura di Anna Santini nella parte della Signora Anna.Presenta la serata l’esuberante Duo di Calza I due imbecilli (Roberto Bianchin e Luca Colferai) che separatamente e reciprocamente sono ideatori direttori e registi del Festival del Teatro Comico «Goldoni!». I Antichi ringraziano specialmente: il padrone di casa, Stefano Poli, che con tenace libertà governa il Teatro a l’Avogaria; il presidente del Circolo Nardi alla Giudecca, Luigi Giordani, per la collaborazione nei simposi condotti in preparazione del Festival.

Ingresso solo su prenotazione: avogaria@gmail.com