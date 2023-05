Dal 15 maggio Il Centro Studi del Vetro, il più importante archivio del vetro veneziano, si sposta nella Sala Messina, oggetto di recente restauro. Situata nel Chiostro dei Cipressi dell’Isola di San Giorgio Maggiore (VE), affianco allo spazio espositivo LE STANZE DEL VETRO, nel 2018 la Sala fu scelta per la creazione del nuovo hub scientifico e culturale, custode dell’arte vetraria veneziana. Cinque anni dopo, grazie alla Fondazione Giorgio Cini, che ne ha portato avanti il progetto di restauro, e al contributo congiunto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Pentagram Stiftung, Sala Messina è oggi pronta ad accogliere l’ampia collezione dell’archivio, che conta più di duecentomila opere, e a diventare fulcro imprescindibile di ogni ricerca in ambito vetrario.

La Sala, allestita seguendo il progetto dell’architetto Fabrizio Cattaruzza, accoglie l’attività delle vetrerie artistiche Antonio Salviati, Pauly & C. – C.V.M e Seguso Vetri d’Arte, nonché i disegni e i progetti di importanti artisti e designers, tra cui Carlo Scarpa, Ettore Sottsass, Dino Martens, Flavio Poli, Sergio Asti, Vinicio Vianello, Fulvio Bianconi, Ginny Ruffner, Emmanuel Babled, Peter Shire, Pino Signoretto, Cristiano Bianchin, Silvano Rubino e Giorgio Vigna.

La collezione è fruibile sia in loco, previa prenotazione su centrostudivetro@cini.it, che online.